Měsíček lékařský je dvouletá rostlina, obvykle se ale pěstuje spíš jako letnička. Má nádherné květy v zářivých barvách, jejichž škála se pohybuje od žluté až po sytě červenooranžovou. První květy se objevují v raném létě a radovat se z jejich krásy můžete až do prvních mrazíků.

Jakou zvolit odrůdu?

Pokud měsíček chcete využít pro léčebné a kosmetické účely, pořiďte si oranžovou plnokvětou odrůdu Plamen, který byla pro tyto účely speciálně vyšlechtěna.

Jak správně vysévat semena měsíčku lékařského?

Měsíček lékařský je ozdobou každé zahrádky, pěstovat ho můžete ale klidně i v truhlíku. Nemusíte ho předpěstovávat. Semena, která jsou asi půl centimetru až centimetr velká a mají srpovitý tvar měsíce, se vysévají od konce března, samozřejmě pokud to teploty dovolí, až do léta, nejvhodnější je ale duben nebo začátek května. Pokud zvolíte letní výsev, počítejte s tím, že v tom roce vám už nestihne vykvést.

Stanoviště zvolte slunné a pokud možno nepříliš zaplevelené, půda je nejlepší hlinito-písčitá, propustná, dobře zásobená živinami. Semena nevysévejte příliš hustě, aby měly rostlinky dostatek prostoru pro další růst. Ideálně vysejte vždy dohromady 4 až 5 semen, do sponu 30 na 40 centimetrů. Po jednocení by vzdálenosti měly být asi 20 centimetrů. Semínka jemně zatlačte do půdy do hloubky asi 2 až 3 centimetrů. Klíčení trvá 10 až 14 dní. První květy se objevují zhruba za 10 až 12 týdnů. Každý rok je vhodné měnit plochu, kam měsíček vyséváte, aby se půda jednostranně nevyčerpávala.

Účinky měsíčku lékařského: Kde všude pomáhá?

U měsíčku oceníte zejména jeho antiseptické, antibakteriální, hojivé a protizánětlivé účinky. Nejlepší způsob, jak usušené květy měsíčku uchovávat, je v plechovkách nebo dózách z hnědého skla. Připravit z něj můžete třeba mast, tinkturu, ale i čaj.

Nejčastěji se používá zevně ve formě masti, tinktury a měsíčkového oleje na křečové žíly, hnisavé rány, pohmožděné svaly a bércové vředy, omrzliny, popáleniny a plísňová onemocnění. Ulevuje například i při poštípání či bodnutí hmyzem. Vnitřně se užívá za účelem pročištění krve a organismu, podpory krevního oběhu, zmírnění zánětů sliznic trávicího ústrojí, zvýšení tvorby žluči při jaterních chorobách, problémech se žlučníkem, zánětech močového měchýře a močových cest, snížení krevního tlaku a mírného zpomalení srdeční činnosti. Uplatňuje se i při léčení astmatu a úporného kašle.