Málokdo ví, že oblíbený Lucky Bamboo nemá s klasickým bambusem nic společného, i když vypadá podobně. Je to druh dracény, přesněji Dracaena sanderiana, která pochází z tropických deštných pralesů afrického Kamerunu. Jak tuto nenáročnou rostlinu správně pěstovat?

Rostlinu podobnou bambusu přivedl na trh chytrý marketingový tah floristů. Ti dracénu začali aranžovat ve stylu Feng Shui a přidali k tomu čínskou legendu o pravém bambusu, která slibuje úspěch a rodinné štěstí. Právě proto rostlinu pojmenovali Lucky Bamboo – Šťastný bambus. Koupit ho můžeme v nejrůznějších podobách. Například pyramidálně sesazený do misek, často jako jednotlivé kroucené stonky, které se pak aranžují do váz.

Lucky Bamboo je nenáročná pokojovka

Lucky Bamboo má šedozelené, mírně zkroucené listy a dorůstá výšky až jednoho metru. Bude se mu dařit v místnosti s okny orientovanými na západ. Umístění na plném slunci nesnáší, proto bez potíží roste i na konferenčním stolku, v kanceláři či na poličce v koupelně.

Ani na teplotu není rostlina příliš náročná. Běžně jí stačí teplota okolo 15 °C, v zimě vydrží i teploty od 8 do 10 °C. Je jednou z mála pokojových rostlin, které vyžadují jen minimální péči. Lucky Bamboo je velmi vhodný pro hydroponii, tedy pěstování ve vodě, hydrogelu nebo v substrátu.

Pěstování ve vodě

Nejpohodlnější a nejsnazší způsob je pěstování jen tak ve váze či jiné nádobě, ve vodě. Stonky se pro lepší stabilitu fixují oblázky, skleněnými kuličkami nebo jiným dekorativním materiálem. Tehdy je však nezbytné vyměnit vodu nejméně jednou za tři týdny. Doporučuje se používat vodu balenou, která se nekazí, oproti obyčejné vodě z kohoutku. Kořeny nenecháme vyrůst více než jeden až dva centimetry a v případě potřeby je zakrátíme. Přitom odstraníme odumřelé a hnijící kořeny.

Pěstování v substrátu

Lucky Bamboo má stejné nároky na pěstování v nádobách jako všechny ostatní dracény. Potřebuje dobrou drenáž zakrytou vrstvou písku a běžný substrát pro stálezelené pokojové rostliny. Proti vysychání a také z dekoračních důvodů se povrch substrátu zakrývá oblázky či keramzitem.

Vzhledem k tomu, že má Lucky Bamboo silný kořenový systém, je vhodné zvolit vysoké, ale ne příliš široké nádoby. Při pěstování v miskách je nutné častější přesazování.

Lucky Bamboo v substrátu přesazujeme po dvou až třech letech. Běžně stačí přihnojování od března do srpna tekutým hnojivem pro stálezelené rostliny jednou za dva týdny. V zimě pak jednou měsíčně.

Jak na řez a množení

Když se stonky Lucky Bamboo táhnou příliš do výšky, a původní naaranžování tak začne postrádat smysl, je čas pomýšlet na „výchovný“ řez, jehož dalším produktem budou nové rostliny. Řez vedeme asi dva centimetry nad očkem. To je místo, odkud vyrůstá nový list. Sazenice necháme zakořenit ve vodě nebo je nasázíme do substrátu. Ale pozor, řez na mateční rostlině musíme zamáznout horkým voskem, aby stonek nevysychal, jinak o ni přijdeme.