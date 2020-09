vytisknout velikost písma Jak pěstovat konopí: Jaká semínka jsou legální? Plus tipy, jak sázet, sklízet a sušit

Pokud se rozhodnete pěstovat konopí, neznamená to automaticky, že se pouštíte do něčeho nelegálního. A rovněž to není novinka posledních let, jak by se mohlo zdát – konopí u nás bývávalo běžnou součástí zeleninových zahrad i polí a naši předkové jej dokázali dokonale zpracovat. Jak?