Jak pěstovat blahokeř neboli klerodendron: Popínavá liána se hodí na zahradu i do bytu

Klerodendron (neboli česky blahokeř) je rod rostlin, jejichž domovem jsou tropy či subtropy. Rod čítá na 400 různých druhů, na zahradě či v bytě se jich však pěstuje jen několik málo.

Mezi nejčastější zástupce rostlin pěstovaných doma patří blahokeř Thomsonové, který dříve býval v českých domácnostech běžný. V současnosti se na něj mezi pěstiteli trošku zapomnělo, což je škoda, protože jeho květy vytvoří nádhernou dekoraci a při správných podmínkách vydrží krásné několik měsíců. O podobě květů svědčí i lidové názvy, které rostlina nese – například panenská láska či krvácející srdce.

Květy i kalichy upoutají na první pohled

Květy se začínají objevovat na jaře a kvetou až do poloviny léta. Někdy se ale objeví právě až v létě a poté rostlina vydrží doma kvést třeba až do Vánoc. Samotný květ vydrží na rostlině zhruba týden, po jeho opadu ale na klerodendronu zůstává výrazný bílý kalich, který sám o sobě působí jako dekorace.

Bez správných podmínek to nepůjde

Blahokeře pochází z tropů a subtropů, takže milují světlo. Většinou se však ve formě lián či keřů schovávají pod velkými stromy, tedy na ně nedopadají přímé sluneční paprsky. A právě takové podmínky jsou zásadní, protože slunce dokáže jejich listy spálit, ale pokud nebudou mít dostatek světla, nepokvetou.

Další zásadní věc je zálivka. V tropech je vlhko, které musíte rostlině zajistit i v domácích podmínkách. Blahokeři prospěje, budete-li ho pravidelně rosit. Také zeminu by měl mít neustále vlhkou, kořenový bal by neměl nikdy vyschnout. Jeden pěstitelský tip radí posadit rostlinu na oblázky, ve kterých je voda – odpar pak zajistí dostatečnou vlhkost.

Zálivku je třeba omezit až po odkvětu květů, aby rostlina mohla v klidu přečkat zimu. S tím se pojí i změna teploty, zatímco přes léto rostlině vyhovuje vyšší teplota vzduchu, během zimy potřebuje spíš chlad – ideálně kolem 15 stupňů Celsia. Pokud bude v bytě tepleji, rostlina se bude vytahovat a vysilovat.

Rozmnožování řízky zvládne každý

Blahokeř můžete rozmnožovat semeny, ale je to poměrně náročné. Mnohem snazší je rozmnožování řízky. Ty se po vykořenění sází do běžné zeminy s trochou písku a rašeliny. Nejvhodnějším období pro rozmnožování je jaro, ale lze je provádět během celého roku.

Rostlinu můžete pravidelně hnojit, maximálně však co 14 dní. Během zimy nepřihnojujte. Koncem zimy je dobré mladý blahokeř přesadit do většího květináče, starším rostlinám stačí přesadit do většího jednou za čtyři roky.

Blahokeř Thomsonové roste rychle, takže v domácích podmínkách je dobré dopřát mu řez. Na jaře jej klidně seřízněte o celou třetinu, menší „sestřih“ neuškodí ani po odkvětu.

Při správné péči rostlina vytvoří zhruba dvoumetrové liány. Pokud rostlině dopřejete přes léto pobyt na zahradě, volte opět světelné stanoviště bez přímého slunce. Klerodendronu pobyt venku prospěje, zesílí a pokvete ještě bohatěji.

Blahokeř trojmý zaujme v podzimní zahradě

Nádhernými květy upoutá i blahokeř trojmý nebo také pozdní, který je pěstován jako nízký, opadavý keř či strom. Květy se objevují v pozdním létě a brzkém podzimu, jsou bílé a mají příjemnou vůni.

Po jejich opadání zůstává vytrvalý kalich, který se po opylení nafoukne, zvětší se a obarví červeně až purpurově. Kalich se uzavře, aby ochránil zrající plod, a když se později otevře, ukáže zářivě modrou až černou bobulku. Blahokeř trojmý tak poutá pozornost v době, kdy se ostatní rostliny už chystají na zimu.

Stanoviště potřebuje stejné jako jeho drobnější příbuzný, tento keř však může přikrytý chvojím v zahradě i přezimovat. Kromě okrasné hodnoty má i kulinářské a léčitelské využití. V Asii se přidává do pokrmů a výluh z listů působí jako analgetikum a snižuje tlak.