Jak pěstovat bělotrn, suchomilnou léčivou rostlinu

Bělotrny pocházejí ze Středomoří, dorůstají výšky zhruba 80 centimetrů a kvetou od července do září kulovitým květenstvím, které se zbarvuje do modra. Květy lákají včely a další hmyz, proto bělotrny patří mezi významné medonosné rostliny. U nás se v zásadě pěstují dva kultivary bělotrnu: bělotrn banátský (Echinops bannaticus) nebo bělotrn modrý (Echinops ritro). Ač rostliny na první pohled vypadají exoticky, ve skutečnosti jsou příbuzné s rostlinami, které u nás na zahrádkách už dávno zdomácněly, jako jsou kopretiny či astry.

Vysadit můžete i bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), který se na první pohled liší zelenošedou barvou. Tento bělotrn roste volně na jižní Moravě, kde se vyskytuje podél cest a vinic. Obecně má rod Echinops až 120 zástupců.

Jak bělotrny pěstovat

Bělotrny vyžadují teplo a sucho, je to tedy jedna z rostlin, které najdou uplatnění v oteplujícím se klimatu České republiky. Zakoupená semena můžete vysít už v březnu doma a připravit si sazeničky, které do zahrádky poputují až koncem května.

Vybírejte umístění na plném slunci a dobře propustnou zeminu, nemáte-li, alespoň se vyhněte sázení bělotrnů do jílovitých půd. Semena vynikají vysokou klíčivostí, proto vyzrálá květenství odstraňujte, jinak by se bělotrny mohly brzy rozšířit do celé zahrady. Rostlina je velice nenáročná na pěstování a je mrazuvzdorná. Bělotrn se dobře hodí k řezu, jeho květ dlouho vydrží. Skvěle vypadá i v suchých vazbách.

Rostlina je nejen krásná, ale i léčivá

K léčebným účelům se sbírají semena, a to na konci září, kdy úplně dozrají. Ihned po sběru se nadrtí a vyrábí se z nich tinktura. Ta se používá například při bolestech nervů, jejich poškození (třeba při diabetu a autoimunitních onemocnění), zlepšuje stavy po mrtvicích podporuje prokrvení tkání a zevně lze používat na ekzémy a kožní zanícené rány. Užívejte 30 kapek třikrát až čtyřikrát denně. Nelze užívat v těhotenství a společně s léky na srdce.