V dnešní době si bazalku bez problémů pořídíte předpěstovanou v květináčku. Další možností je pustit se do výsevu.

Jak pěstovat bazalku doma i na zahradě

Kromě zahrádky se bazalce bude dařit i v truhlících na oknech a na balkoně. Pěstovat ji můžete také v bytě, pokud jí dopřejete dostatek světla a tepla. Předpěstování je nejvhodnější zahájit v březnu či dubnu, ale úspěšní budete i teď. Nádoby na semínka naplníte organickým kompostem, do něho zamícháte trochu perlitu, aby zajistil provzdušňování, a tím i lepší růst rostlinky.

Semínka zasévejte řídce a jen zlehounka prstem přitlačte. Dopřávejte jim pravidelné zavlažování. Stačí tři týdny a najdete vzrostlé rostlinky. Přesaďte si je do větších truhlíků nebo přímo na záhon. Při přesazování ji vytáhněte lehce za listy a dávejte pozor, aby se nepoškodily kořínky.

Vytvořte bazalkám ráj

Nezapomeňte žíznivku bazalku dobře zalévat. Nesmí vám vyschnout, protože jinak by měla kožovité listy. Klidně ji můžete usadit do samovlažného truhlíku. Při zalévání si dávejte pozor, abyste nepokropili listy. Rostlinky chraňte i před deštěm, jinak se na listech objeví černé skvrnky. Zalévejte ráno a večer, ovšem s citem: škodlivá může být i nadbytečná zálivka.

Půda k vysazení musí mít dostatek vápníku, kyprosti a humusu, bazalka je totiž náročná na živiny. Pro bazalku je ideální dlouhé slunné léto. Pěstujte ji na slunečném místě. Pamatujte, že nemá ráda chlad ani vítr a velmi citlivá je na mráz. Pokud ji potká dlouhá doba chladného a vlhkého počasí, trpí plísněmi.

Jak zazimovat bazalku

Bazalka přízemní mrazíky nepřežije: pokud ji chcete uchovat i během zimy, přeneste ji koncem prázdnin či v září (bude-li teplé) včas domů, kde jí zajistíte dostatek tepla a světla. Jestliže ji pěstujete v záhonu, můžete ji přesadit do květináče. Je-li hodně rozrostlá a bojíte se, že by přesazení nezvládla, ustřihněte jí vrcholové výhony a umístěte je do sklenice s čistou vodou jako do vázy. Bazalka v tomto prostředí snadno zakoření a potom ji můžete vysadit.

Bazalková sklizeň

Mladé výhonky a listy používejte během celého růstu až do začátku kvetení. Nejsilnější aroma má bazalka právě před květem. Jakmile se začnou objevovat bílé květy, nastává čas sběru.

Dva týdny před sklizní bazalku chemicky nehnojte!

Pokud jste bazalku zaseli na jaře, můžete během června počítat s první zásobou křehkých lístků. Rostlinky v tom případě při sklizni nevytrhávejte, ale pouze seřízněte, abyste se v září dočkali další úrody. Ta vás nemine ani v případě, jestliže bazalku vysejete nyní.

Její pěstování však nekončí ani s létem! Znovu ji lze zaset i na podzim, ale to už jedině do skleníků nebo doma v příznivých podmínkách.

Na co je dobrá bazalka

Povídá se, že bazalka umí zbavit opilosti a napomáhá lásce. V léčitelství je vyhledávaná pro velký obsah silic, tříslovin, minerálních látek a vitaminu C. Povzbuzuje trávicí činnost a podporuje chuť k jídlu, působí proti nadýmání.

Stimuluje činnost žaludku i odbourávání tuků a celkově zlepšuje metabolismus. Působí proti stresu, pocitu úzkosti a nespavosti. Zmírní bolesti hlavy a rovněž ji můžete využít jako kloktadlo při zánětech dásní a krku či aftech.

Bazalka se nedoporučuje těhotným a kojícím ženám a také dětem do dvanácti let.

Bazalkové obklady pomohou špatně se hojícím ranám, při bodnutí hmyzem nebo na opruzeniny. Hodí se také při bolestech kloubů, pohmožděninách či revmatických obtížích.

Bazalkové odrůdy

Bazalka se pěstuje v několika odrůdách. Liší se od sebe vzrůstem, chutí i barvou. Nádhernou ozdobou vašich balkonů a oken mohou být například:

červenolisté 'Purple opaal', 'Dark opaal', 'Moulin Rouge', 'Chianti'

'Osmin' s velkými tmavě červenými listy

'Purple Ruffles' s tmavě červeným zubatým listem

'Magical Michael' s červeno-růžovým květenstvím

Do nádob se vám budou hodit trpasličí odrůdy s velmi drobným listem jako:

'Piccolino', 'Palla Compatto', 'Compakt' či 'Siam Queen'

Zvláštní aroma a chuť nabídnou:

'Thai Basilikum' připomínající lékořici

'Lime' se silnou citronovou chutí

'Cinamonette' se sladkou chutí skořice a anýzu

'Blue Spice' se hodí svou zvláštní sladkou chutí do ovocných salátů

'Ocimum ratissimum' využijete při vaření i k přípravě čajových směsí

'Ocium kilimandscharicum' k přípravě čaje při žaludečních potížích nebo nachlazení a hodí se i do směsí Potpourri

Ocimum selloi 'Green Pepper' vám bude svou chutí připomínat zelený pepř nebo feferonky.

Víte, že… V květináči na okně poslouží bazalka jako repelent proti hmyzu, především proti otravným mouchám. Na zahrádce pěstujte bazalku vedle rajčat. Má ráda stejně bohatou půdu a pravidelné zalévání. Pokud ji budete sázet v blízkosti rajčat a okurek, chráníte je tím před padlím. Navíc prý bazalka zvýší vůni rajčat. Po uříznutí se musí bazalka hned zpracovat, protože rychle ztrácí svou typickou intenzivní chuť. Aby vám rostlina vydržela co nejdéle, tak ji při postupném dorůstání zaštipujte, aby nevykvetla. Odštipujte mladé lístky a vrcholky výhonů, tím začne košatit. Suší se ve stínu v tenké vrstvě. Teplota při sušení by neměla přesáhnout třicet pět stupňů Celsia.

Jak bazalku použít v kuchyni

Z rostlinky s jemně kořeněnou vůní se obvykle používají jen lístky. Můžete je nechat celé nebo je nasekat, rozdrtit či natrhat. Bazalku používejte čerstvou, lze ji také zmrazit, usušit či zpracovat do olejů, na italské pesto nebo na vegetariánská jídla, kterým dodá tu správnou chuť. Klidně lze použít i části květů.

Výrazná chuť bazalky se znásobí tepelným zpracováním. Nebojte se ji proto využít do polévek, omáček, pizz, těstovin, luštěnin, k rybám a všem druhům masa, ať už k pečeným nebo grilovaným. Ve studené kuchyni je typická pro bylinkové octy, marinády, dresinky a saláty.

S bazalkou do mrazáku

Máte bazalkovou nadúrodu nebo ji nechcete spotřebovat hned? Dejte ji do mrazáku: Nejprve opláchněte bazalkové větvičky pod studenou vodou, zavěste je, nechte okapat a uschnout. Potom otrhejte oschlé lístky a naplňte jimi mikrotenové sáčky. Z těch vysajte vzduch, zavařte je a dejte zmrazit.

Další variantou je umístit bazalku do formy na výrobu ledových kostek: můžete ji zalít olivovým olejem a po zmrazení přesypat do sáčku (při vaření si pak snadno odeberete potřebné množství) a/nebo ji zalít vodou a následně ve formě ledových kostek přidávat do letních nápojů. Výborné je také bazalkové pesto.

TIP NA VIDEO: Podívejte se níže na video, jaké další bylinky můžete v kuchyni použít?

Zdroj videa: CNC

Zdroj náhledového obrázku: iStock

Zdroj: autorský článek, gardenersworld.com, gardeningknowhow.com, food.com, webmd.com