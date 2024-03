Topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus L.) je rostlina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), příbuzná sluneč­nici. Dosahuje výšky až tři metry. Listy má vstřícné, podlouhle vejčité, drsné, žluté květy jsou podobné slunečnici, ale jsou drobnější. Hlízy topinamburů mají podlouhlý nepravidelný tvar s četnými hrbolky, na nichž jsou očka s puky. Podle barvy bývají hlízy bílé, žluté, růžové nebo červené. Vytvářejí se v létě a na podzim a dozrávají již v prvním roce. Jejich předností je, že vzdorují i silným mrazům, proto se mohou nechat přezimovat v půdě. Představují poměrně snadno pěstovatelnou netradiční zeleninu, kterou lze v kuchyni zpracovat na mnoho způsobů.

Jak pěstovat topinambury?

Topinambur je odolný proti mrazu i suchu a je nenáročný na půdu a klimatické podmínky. Hlízy se vysazují časně zjara do hloubky 10 cm a sponu 35 x 35 až 50 x 50 cm, případně se vysazují do jednoduchých nebo zdvojených řad jako ochrana proti větru či jako dočasné živé stěny. Máte-li jich nedostatek, můžete topinambur pěstovat z jednoklíčkové sadby. Co to znamená? Hlízy rozkrájejte na kousky s jedním očkem a po zaschnutí nasázejte do pařeniště ve sponu 10 x 10 cm, do hloubky 5 cm. Jakmile rostlinky dosáhnou výšky 10 cm, vysaďte je na záhon.

Jaké jsou registrované odrůdy topinamburů: RÚT – Je jediná odrůda, která má hlízy s červenou slupkou. Hlízy jsou vejčité, středně protáhlé, široké s pravidelným tvarem. SKARLET – Odrůda kvete ojediněle, pozdě na podzim, při chladnějším průběhu počasí nevykvete vůbec. Hlízy jsou světle žluté, s hruškovitým tvarem, středně dlouhé a středně široké a jsou univerzálně využitelné pro konzum i ke krmení. KARIN – Hlízy jsou větší, hruškovitého tvaru, světle žlu­té, středně dlouhé a středně široké. ZLATA – Medonosná odrůda tvoří nízkou nať o výšce 1,8 až 2 m. Velice bohatě kvete ve druhé polovině července. Hlízy jsou tmavě žluté, velmi nepravidelného tvaru, využitelné především pro krmné účely. Nadzemní část je výjimečná svým dekorativním vzhledem.

Sklizeň topinamburů: kdy probíhá a jak postupovat

Hlízy topinamburů můžete sklízet od října až do pozdního podzimu a také v zimě, když není půda zamrzlá, a na jaře. Postupujte tak, že rostliny vyvrátíte, čímž se na povrchu půdy objeví většina úrody. Případné zbylé hlízy vyhrňte ze země motykou. Je třeba upozornit, že topinambury patří mezi takzvané invazivní rostliny, což znamená, že se rychle šíří a za několik let mohou pozemek zaplevelit. Aby k tomu nedocházelo, je třeba hlízy a úlomky, které zbyly v půdě, důkladně odstranit. Chcete-li přestat topinambury úplně pěstovat, zabránit šíření lze pouze mechanickou likvidací – opakovaným odstraňováním vyrůstající natě. Tehdy rostliny již nevytvoří nové hlízy.

V půdě dobře vyhnojené chlévským hnojem můžete z metru čtverečního sklidit čtyři až sedm kilogramů hlíz. Topinambury je nejlepší sklízet každoročně, ačkoliv na jednom místě vydrží 4 až 6 let. Necháváte-li je ale v zemi bez přesazení, počítejte s tím, že se bude tvořit sice velké množství hlíz, ale malých.

Skladování je složité. Jak postupovat?

Na rozdíl od brambor se topinambury špatně skladují, jsou ale mrazuvzdorné a lze je sklízet průběžně v zimě nebo až na jaře, kdy je nedostatek čerstvé zeleniny. Hlízy můžete skladovat pod přístřeškem nebo ve sklepě, ale vždy zasypané zeminou nebo pískem, případně uložené ve foliovém nezavázaném pytli. Volně uložené hlízy totiž záhy zasychají a nedají se pak použít jinak než jako krmení pro zvěř.

Topinambur a zdraví: Proč jde o zeleninu pro diabetiky?

Předností topinamburů ve srovnání s bramborami je, že namísto škrobu obsahují polysacharid inulin (až 16 %), a proto jsou vynikající zeleninou především pro diabetiky (nehrozí koncentrace cukru v krvi). Obsahují i spoustu dalších účinných látek, především celou řadu organických kyselin, enzymů, stopových prvků i minerálních látek. Napomáhají odvodnění organismu při otocích podobně jako jablka a brambory. Jako všechny rostliny s vysokým obsahem beta-karotenu jsou dobrou prevencí proti rakovině.

Použití v kuchyni: Víte, jak je zpracovat a jak chutnají?

Hlízy svou chutí připomínají něco mezi bramborami a slunečnicí. Dají se konzumovat upravené různými způsoby: zasyrova, protože jsou velmi jemné a chutné, také se přidávají do salátů, vaří a používají jako brambory: mohou se opékat (vcelku i na plátky jako chipsy), připravují se z nich polévky. Vařte je krátce, protože se snadno rozvaří. Nastrouhané rychle hnědnou, pokud je okamžitě neokyselíte citronem nebo octem.