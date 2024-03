Jak pěstovat ledviník ztepilý, pokojovou kapradinu, která čistí vzduch

Tato odolná, nenáročná rostlina pochází z tropických oblastí Asie a Nového Zélandu a je jednou z nejznámějších kapradin. Její jméno vzniklo spojením řeckých slov nephros, ledvina, a lepis, váha. Každá odrůda má své typické znaky, ale žádná nezapře jednoznačnou příslušnost ke svému druhu.



Ledviník je nenáročný host − postačí mu miska s čistou vodou

Dokonalá rostlina do současného interiéru

Ledviník snáší bez problémů světlo, a proto obstojí i v supermoderním minimalistickém designovém interiéru. Tuto statnou a pohodovou rostlinu se zakroucenými listy můžete umístit kamkoliv – do obývacího pokoje, koupelny, kuchyně nebo na pracoviště. Při dobré péči se jí bude dařit všude.



Každý prvek − zeď s krajkovou tapetou, ledviník i servírovací podnos − má vlastní zajímavou texturu. Jasně zelené a modré akcenty podtrhují svěží dojem

Nová rostlina roku si najde cestu do všech typů interiérů a záplavou svých jasně zelených listů, jež se sklánějí v ladných obloucích, vždy upoutá pozornost. Do interiéru přináší závan svěžího vzduchu a ztělesnění všeho pozitivního, co zeleň nabízí. Přirozeně tak zapadá do současného uvolněného životního stylu.



Kapradiny pomohou čistit vzduch v kuchyni

Ledviník funguje jako čistička vzduchu

Kromě stylového vzhledu má ledviník ještě jednu velkou výhodu, a sice schopnost listů čistit vzduch. Jeho listy zachycují škodlivé látky a zvyšují vzdušnou vlhkost, čímž vytváří zdravější prostředí.



Nenucená přirozenost zelené rostliny pomáhá uvolnit se, soustředit se a odvádět dobré pracovní výkony

Nephrolepis velmi dobře vynikne v závěsných košíčcích nebo na podstavci jako solitéra. V pozdějším věku dorůstá do větších rozměrů, jeho listy mohou být až 75 centimetrů dlouhé. A roste velmi rychle − pokud má ty nejlepší podmínky, může svoji velikost během jednoho roku až zdvojnásobit.



Zdroj inspirace na pracovišti: mohutný ledviník na vás bude při práci dohlížet z vyvýšeného místa



Jasně zelený akcent a fascinující hra tvarů

Jak jej pěstovat

Ledviník snáší dobře i stín. Jednou za čas ho stačí přihnojit a třikrát týdně mírně postříkat vlažnou vodou. Hodně mu usnadníte život, když ho každý rok přesadíte. Nejlépe do rašelinné zeminy, která mu perfektně vyhovuje. Za vaši péči se vám odmění záplavou uklidňující zeleně a zdravějším ovzduším.

Zdroj: Holandská květinová kancelář