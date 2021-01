S hračkami děti přichází do styku každodenně, a tak je potřeba je udržovat čisté. Zejména u menších dětí, které ještě strkají předměty do úst, je nutné čistit hračky alespoň jednou za 14 dní, u starších dětí pak alespoň dvakrát do roka. Pokud je dítě nemocné, je lepší hračky, s nimiž si během nemoci hrálo, vydezinfikovat, aby se na nich nedržely viry a bakterie. Nemusí jít přitom o dlouhý a časově náročný proces, v mnoha případech se prostě spolehněte na domácí spotřebiče.

Co jde, strčte do myčky

V myčce na nádobí můžete čistit leccos včetně filtru do digestoře a bot, tak proč by vám nemohla pomoci s hračkami. Naskládejte do přístroje všechny malé plastové hračky, které neobsahují kovové a elektronické části. Skvělou práci odvede přístroj například s kostičkami lego Duplo. Pro ochranu hraček volte nižší teplotu, aby nedocházelo k poškrábání hraček, myčku předem zkontrolujte a všechny zbytky jídla odstraňte. Také sůl tentokrát vynechte.

Plyšáky do pračky

Všechny látkové a plyšové hračky můžete pravidelně vysát vysavačem a jednou za čas je strčte do pračky. Použijte jemný prací prostředek, buď na vlněné nebo na dětské prádlo. Prostředku použijte jen malé množství, aby se v hračkách neusadil. Také program zvolte raději jemný s nižším počtem otáček při máchání, i když je možné, že plyšáci pak budou déle schnout. Před praním každou hračku zkontrolujte a případné dírky ihned zašijte, aby se hračka v pračce nerozpárala a výstelka nevypadla ven. Ze stejného důvodu je lepší prát hračky v prací síťce či povlaku na polštář.

Pokud je to možné, pověste je uschnout ven, aby slunce mohlo také odvést kus své práce. Nikdy hračky neperte na teplotu vyšší než je 40°C. Pokud plyšák není znečištěný, ale chcete jen zlikvidovat roztoče, můžete ho vysát a uložit na noc do mrazáku. Teploty pod bodem mrazu roztoče i jiné škodlivé organismy zneškodní.

Zbytek omyjte mýdlovou vodou

Voda s mýdlem, octová voda nebo dezinfekční utěrky a spreje pomohou v případě hraček, které nemůžete strčit ani do myčky, ani do pračky. V případě použití mýdlové vody je pak třeba hračky ještě opláchnout čistou vodou a otřít hadříkem, aby voda nezanechala fleky.

Čistíte-li dřevěné hračky, vždy se vyhněte chemikáliím. Jednoduchou desinfekcí je citronová šťáva, ve které můžete hračky omýt, případně použít houbičku nebo kartáček pro vydrbání pevnějších nečistot.

Suchou cestu zvládne jedlá soda

Pokud však hračky obsahují pěnové kuličky, malé plastové ozdůbky a lesklé flitry, je lepší se mokrému čištění vyhnout. V tomto případě pomůže univerzální domácí čistič – jedlá soda. Malé hračky dejte do uzavíratelného sáčku, nasypte sodu a důkladně protřepte. Nechte působit několik hodin, aby soda měla čas absorbovat pachy a působit na skvrny, poté hračky důkladně očistěte, v případě potřeby i vyluxujte. Problematická místa dočistíte jemně namočeným kartáčkem.

Zacuchané a špinavé vlasy panenek

Každá malá holčička miluje hru s panenkami. Ať už jde o Barbie, nebo v současnosti tolik moderní Rainbow High, mají všechny panenky jedno společné – krásné dlouhé vlasy, které holčičky tak rády češou. Jenomže vlasy jsou jemné, snadno se cuchají, a pokud dovolíte holčičce hru venku, je s nimi definitivní konec. Zamotají se nich větvičky, prach a suché listy takovým způsobem, že už nikdy rozčesat nepůjdou.

Vlasy naštěstí jdou zachránit. Stačí k tomu tři obyčejné věci, které jistě máte doma – aviváž, kartáč s tvrdými štětinami a horká voda. Vyplatí se utratit pár korun a koupit kartáč, který bude sloužit jen na vlasy panenek. Pak do velkého hrnce nalijte čtvrt hrnku aviváže a do poloviny doplňte horkou vodou. Potom ponořte hlavy panenek do směsi. Nechejte máčet 5 –10 minut.

Po vyjmutí z lázně je třeba důkladně pročesat vlasy každé panenky. Jakmile jsou vlasy rozčesané, je třeba z nich vypláchnout aviváž. Spusťte je hlavou dolů do umyvadla a vymývejte ji pod tekoucí vodou. Nakonec nechte přes noc uschnout.