Voňavou rostlinu s modrofialovými květy, pocházející ze Středomoří, najdeme na většině zahrad i předzahrádek, zdobí nejeden balkon. Někteří ji pěstují jen tak pro okrasu, jiní používají sušené květy k provonění šatníku a vypuzení molů, někdo z ní připravuje lahodný sirup. Její vůně uklidňuje, napomáhá spánku. Ale ať už je její využití jakékoliv, každého potěší, když bude bohatě kvést.

Jak si doma vyrobit nahřívací levandulové polštářky a další věci ze sušené levandule? Podívejte se na video:

Levandule je poměrně nenáročná rostlina, nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Potřebuje jen slunné stanoviště a dobře propustnou půdu, nejlépe hlinito-písčitou. Na živiny je nenáročná. Bez problémů přečká zimu, neublíží jí ani silnější mrazy. Bez čeho se však neobejde, je správně provedený řez.

Kdy stříhat levanduli?

Nůžky budete muset vzít do ruky alespoň dvakrát ročně. Nejvhodnější čas je po odkvětu a pak na jaře, kdy je třeba rostlinu zmladit a zbavit omrzlých částí. Nemusíte mít ale obavy, není to žádná věda. Zvládne to i naprostý laik. Stačí jen dodržet pár základních pravidel. Odměnou za vynaloženou péči vám bude nádherně tvarovaný keř, doslova obsypaný šištičkami květů.

Letní řez levandule se nesmí přehnat

Teď, během léta, se do žádného radikálního řezu raději nepouštějte. Mohlo by se stát, že rostlina nestačí do zimy hluboké rány zacelit. Stačí, když nejprve ostříháte všechny odkvetlé květy. Odstraňte je hned na začátku stonků. Následně se pusťte do péče o samotný keřík. Stříhejte nad úrovní nových lístečků, které vyrašily na jaře. Nikdy levanduli nezastřihávejte až do dřeva, mohlo by se stát, že už neobrazí.

Jarní řez levandule: Pozor na pupeny

Nejvhodnější dobou pro řez je přelom března a dubna. V té době začíná rostlina rašit, pupeny jsou jasně viditelné a otevřené. Rány po řezu se v tomto období hojí mnohem lépe než na podzim a rostlina rychleji regeneruje. V první řadě odstraňte všechny zmrzlé části. Pak už se můžete pustit do hlavního řezu. Snažte se ale udržovat kulatý tvar keříku. Větvičky se nebojte zkrátit o celou jednu třetinu a pozor si dejte jen na to, aby na každé z nich zůstaly alespoň dva viditelné mladé pupeny.