Stane se to raz dva. Stačí neopatrný pohyb, trocha nepozornosti a malér je na světě. A protože červené víno dokáže napáchat nenapravitelné škody, máme pro vás pár praktických tipů, jak se skvrn bez následků zbavit.

Vyšplíchnul vám na bundu svařák, polila vás kolegyně na firemním večírku nebo do vás doma vrazilo dítě, když jste si po tom každodenním pracovním shonu vychutnávali relaxační dvojku?

Jak vyčistit koberec, sedačku a oblečení? Začněte hned

Ať už máte skvrnu na oblečení, polili jste koberec nebo třeba sedačku, důležité je pustit se do čištění hned. Červená vína, zvláště z některých odrůd, totiž obsahují poměrně silné přírodní barvivo. Levnější vína zase mohou být přibarvovaná. V obou případech platí, že barvivo rychle proniká do textilních vláken. Proto čím rychleji skvrny neutralizujete, tím větší je šance, že se jich zbavíte.

Přípravek na skvrny? Sůl, sodovka, citron nebo bílé víno

Na trhu je sice celá řada přípravků, které už na obalu hlásají, že vyčistí každou skvrnu. Bohužel, když byste je nejvíc potřebovali, obvykle je nemáte po ruce. Už naše babičky ale dobře věděli, že vám na boj se skvrnami stačí ingredience, které máte běžně doma nebo jsou všude lehce dostupné.

SŮL Pokud k nepříjemné nehodě dojde někde v bytě nebo třeba v restauraci, vezměte si co nejrychleji na pomoc obyčejnou kuchyňskou sůl. Špetka ale nestačí. Budete jí potřebovat tolik, abyste skvrnu zasypali ve vyšší vrstvě. Sůl rychle vstřebá veškerou tekutinu a navíc dokáže vytáhnout i velkou část barviva. Nechte alespoň 15 až 20 minut působit a pak oblečení co nejrychleji vyperte. Pokud řešíte skvrnu na koberci, nechte sůl působit alespoň hodinu, pak ji vysajte a postup ještě jednou zopakujte. Nakonec koberec dočistěte houbičkou a čistou teplou vodou.

SODOVKA Pokud víno vylijete například na koberec, místo co nejrychleji vysušte papírovými utěrkami nebo kapesníčky a polijte ho sodovkou nebo perlivou vodou či minerálkou. Bublinky dokážou uvolnit špínu vsáknutou do vláken. Po chvilce místo opět vysušte. Pokud na koberci zůstanou patrné mapy, vyčistěte je houbičkou a mýdlovou vodou. Nakonec místo důkladně vytřete čistou vodou.

CITRON Skvěle na skvrny od červeného vína funguje i citronová šťáva. Nejlepší je ta čerstvě vymačkaná, v nouzi ale použijte klidně i kupovaný citronový koncentrát. Místo polijte, skvrnu ještě klidně zakryjte plátkem citronu a šťávu nechte asi pět minut působit. Pak přemáchněte v umyvadle. Nakonec hoďte oblečení do pračky.

BÍLÉ VÍNO Může to znít bláznivě, ale tahle babská rada skutečně funguje. Skvrnu od červeného vína prolijte vínem bílým. To obsahuje kyselinu vinnou, díky které červené barvivo povolí. Nakonec ještě látku v ruce promněte s mýdlovou vodou a pak vyperte v pračce.

Jak vyčistit zaschlé červené víno? Teplým mlékem

Pokud jste si skvrny na oblečení všimli pozdě nebo jste ji z nějakého důvodu neřešili, namočte látku na chvilku do teplého mléka a pak ji vyperte běžným způsobem. Místo horkého mléka můžete vyzkoušet i octovou koupel z asi tří polévkových lžic octa a tří litrů vody, do níž oblečení alespoň na půl hodiny ponoříte. Účinná je také čpavková voda, kterou připravíte smícháním 200 mililitrů vody s 1 lžící čpavku. Nejdřív ale na nějakém méně viditelném kousku látky vyzkoušejte, co s ní tenhle koktejl udělá. Pak oblečení normálně vyperte.

Jak na skvrny na zdi? Žádný trik nepomůže

Jestli jste v rámci bujarého veselí polili i zeď, máte problém. Pokud tedy nemáte vymalováno otíratelnou barvou. Přes obyčejnou barvu se ale víno okamžitě vsákne do omítky a vám nezbude nic jiného než místo opatrně seškrabat a přemalovat.