Pokud se v koupelně objeví plíseň, zbytečně neotálejte! Je třeba jednat rychle a rázně. Jinak se může stát, že se jí už nikdy nezbavíte. Co na plísně opravdu zabírá a jak funguje tzv. chytrá houba?

Proč se tvoří plíseň

Pokud v některých částech bytu či domu hrozí, že se zde objeví plísně, je to právě koupelna, v níž často panuje teplé klima s vysokou vlhkostí, a to až devadesátiprocentní. Takové prostředí plísním svědčí, protože voda ze vzduchu zkondenzuje a usadí se v nejrůznějších štěrbinách. Jestliže navíc máte problémy s odvětráváním a na některých místech voda trvale zůstává, máte o problém postaráno.

Plíseň přitom není jen estetický problém, i když postižená místa vypadají skutečně nevzhledně. Plísně produkují divný, zatuchlý zápach, ale také ničí a degradují povrchy, na nichž se objeví. Výrazně tak snižují trvanlivost materiálů. Pokud k tomu dostanou příležitost, neustále se rozšiřují, zabírají stále větší plochu a nakonec může být nemožné se jich zbavit bez většího stavebního zásahu. Ale co je hlavní: plísně působí alergicky, některé jsou patogenní a jiné navíc toxické.

Kde se v koupelně objevují plísně

Než se pustíte do boje s plísní, zbavte se zdroje vlhkosti. Zkontrolujte, zda odpady, výlevky a vodovodní trubky nepropouštějí vodu. Nekape kohoutek nebo neprasklo někde těsnění? Má vaše koupelna dostatečně vyřešené odvětrávání?

Plísně se tvoří na místech, kde se sráží voda, tedy na hladkých a keramických površích, které jsou často chladnější než okolní vzduch. V místech, která nejsou dobře izolovaná, jako kolem rámů oken a dveří či tam, kde se k sobě napojují materiály, jež si drží různou teplotu, například plast a kov. Také v místech, kde by se běžně usazoval prach, za vlhka rostou spíše plísně.

PAMATUJTE! Prohlédnout je nutné celou koupelnu. Nález jednoho ložiska plísně totiž může znamenat, že na jiném místě se daří jinému druhu.

Jak plíseň v koupelně efektivně odstranit

Nejprve se můžete vydat ekologickou cestou. Z omyvatelných povrchů omyjte plíseň pomocí hadříku či houbičky s čisticím prostředkem. Na počínající plíseň postačí jedlá soda, kterou můžete smíchat se saponátem, a vytvořit tak čisticí pastu. Použít můžete i ocet, který přelijete do ostřikovače a nastříkáte na postižené místo.

Proti černým skvrnám zabírá například bělidlo nebo běžný odstraňovač skvrn. Smíchejte pytlík jedlé soli s bělidlem, tak abyste vytvořili hustější pastu. Tu pak naneste na postižená místa. Mezi klasické babské rady patří i použití zubní pasty,která funguje spíš na principu jemného obroušení problematického povrchu. Pokud je plíseň rozsáhlejší, zvolte chemickou cestu, a sice klasický prostředek proti plísním.

Chytrá houba proti plísni

Pythium oligandrum (česky „chytrá houba“) je organismus, který se živí plísněmi na zdech. Jde o mezidruhový parazitismus. Když všechnu plíseň „vyžere“, nemá potravu a ze zdiva vymizí. Není patogenní, nenapadá jiné organismy, tedy ani rostliny, zvířata či člověka. Chytrou houbu lze na riziková místa použít i preventivně.

Jak chytrá houba funguje

Dva týdny až dva měsíce před samotným nanesením chytré houby nepoužívejte na místo žádné chemické přípravky, abyste organismus nepoškodili. Výrobce udává, že po aplikaci dochází někdy k viditelnému zhoršení plísně, je však třeba několik týdnů vydržet, než prostředek zabere a dojde ke zlepšení situace. Pokud se zhoršení zaleknete a použijete chemické přípravky, organismus zahubíte. Houba neobsahuje chemikálie, tedy si neporadí s fleky, které po plísni zůstávají. Před aplikací bělidla je však třeba vydržet dostatečně dlouhou dobu, abyste opět houbu nezahubili.

Jak odstranit plíseň kolem vany a vaničky

Spáry u van a vaniček jsou vyplněny silikonem, aby do nich neprosakovala voda. Časem ale silikon degraduje, vznikají v něm drobné prasklinky, ve kterých se drží voda, a rázem se zde může vytvořit ložisko plísně. V prvním kroku lze opět vyzkoušet použití prostředku proti plísním, ale pokud je již silikon hodně poškozený, přípravky nemusejí mít dostatečnou sílu, a tak bude třeba přistoupit k výměně silikonu.

Jak na to? Nejprve starý silikon odstraňte speciální škrabkou. Buďte důslední a odstraňte jej do posledního zbytku. Zajistíte tak kvalitní přilnutí nového silikonu; do koupelny použijte takzvaný sanitární silikon, který je odolný vůči vodě a plísním. Seženete jej v každém hobby marketu.