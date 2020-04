Břečťan (lat. Hedera) patří k nenáročným rostlinám. Nevyžaduje žádnou péči, je mrazuvzdorný, daří se mu i v silně znečištěném prostředí, má malé nároky na světlo, nepotřebuje příliš vody. Pokud k ní ale má přístup, roste doslova jako z vody. Oblíbený je jako půdopokryvná rostlina. Snadno totiž poroste jakýkoliv terén, problém mu nedělají ani strmé svahy, často nahrazuje trávník. Sází se také ke stěnám domů, skvěle se vyjímá také na plotech, pergolách a altánech. Co když se ale rozhodnete ho odstranit? Jde to vůbec? A jak na to?

Břečťan na fasádě: Čeká vás spousta práce

Pokud se rozhodnete odstranit vzrostlý břečťan, který má příchytné vzdušné kořínky přichycené na omítce domu, počítejte s tím, že vás čeká spousta práce. Drží tam totiž opravdu pevně, a to dokonce, i pokud rostlina uschla. Často není jiné řešení, než ho strhnout i s omítkou. Jednodušší je to u zdí betonových, na nich však po stržení zůstanou zbytky příchytných kořínků stále přichycené, což nevypadá příliš esteticky. Zbavit se jich můžete jen pomocí ocelového kartáče, což je ale poměrně náročná práce. Budete se muset obrnit trpělivostí a pustit se do práce. Rozhodně však nezapomeňte na ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, listy břečťanu totiž mohou vyvolat podráždění kůže. Krajním řešením je pak opalování, při něm je ale třeba postupovat skutečně opatrně. Jestli se do odstraňování bojíte pustit sami, oslovte některou ze specializovaných firem.

Jak odstranit břečťan ze země

Odstranit břečťan ze zahrady je o něco jednodušší. I v tomto případě však počítejte s tím, že vám to dá hodně práce. Obzvlášť pokud máte na zemi celý břečťanový koberec. V boji s ním příliš nepomáhají dokonce ani chemické přípravky, listy této popínavé rostliny totiž obsahují voskovitou vrstvu, chemie tak do nich proniká jen málo a pomalu. Břečťan se navíc díky svým hlubokým a rozvětveným kořenům rychle vzpamatovává a znovu obrazí. Jediný způsob, jak se ho zbavit, tak je vytrhat ho i s těmi nejmenšími kořínky. Vytrhaných rostlin se rychle zbavte, jinak vám rychle zakoření tam, kam jste je odhodili. Nikdy je proto nedávejte třeba na kompost. Následně plochu posypte mulčovací kůrou, díky které břečťan znovu nezakoření. Vrstva by měla být vysoká patnáct až pětadvacet centimetrů. Jde však o dlouhodobý proces, kůru je nutné nechat na místě alespoň dvě sezóny a několikrát do roka ji v případě potřeby doplňovat. Pokud se na očištěné místo nechystáte nic sázet, můžete si pomoci silnými herbicidy. Počítejte ale s několika postřiky během celého roku, každých šest týdnů.