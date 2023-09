Ačkoliv je v přírodě potravy ještě dost, mohou již teď na vaši zahradu najít cestu srnky, zajíci či divočáci. Váš pozemek totiž nabízí mnohem chutnější potravu než les za vsí, například ovoce spadané ze stromů, hlízy rostlin, zvěř nepohrdne ani mladými výhonky stromů a keřů, či si dokonce pochutná na lýku, což může být pro mladou rostlinu smrtící.

Základem dobré ochrany zahrady je kvalitní plot, který nemá žádné skuliny, jimiž by se mohla zvěř protáhnout. V případě, že máte zahradu v místech, kde je přemnožena černá zvěř, měl by být plot minimálně dva metry vysoký a zapuštěný do betonového základu. Srnky ani zajíci pletivo neprorazí, zato se ale protáhnou sebemenší skulinou.

Zábrany proti okusu

Pokud tedy plot chybí nebo je nedostatečný, je třeba ochránit samotné rostliny. Proti okusu můžete kolem kmenů namotat chovatelské pletivo, které je ale třeba u země důsledně ukotvit, protože zvěř dokáže tubusy nadzvednout a dostat se pod ně. Existují i speciální chrániče. Ty bývají z kovu nebo plastu – kovové jsou dražší, plastové zase méně vydrží. Nainstalovat můžete také dřevěný plůtek, koupený či vyrobený svépomocí.

Když během zimy napadne hodně sněhu, je třeba jej kolem stromků odházet, jinak jsou zábrany zbytečné. Zvěř totiž ze sněhové závěje klidně dosáhne až do koruny. Chovatelské pletivo má na výšku jen metr a stromek nad ním zůstává nechráněný. Zkušení zahrádkáři radí laciné řešení – obyčejné smrkové větvičky zastrčit za pletivo a kolem koruny stáhnout v jakousi kouli.

Mladé stromky můžete ochránit i nátěrem – používá se vápenná voda s přídavkem repelentního přípravku. Směsí natřete celý kmen stromu až ke koruně. Nátěr poslouží též jako ochrana před zimním sluncem, které by mohlo způsobit popraskání kůry. Zahrádkáři si pochvalují přípravek s názvem Aversol.

Pachové ohradníky

Pokud se zvěř vrhne například na živý plot, může jej pěkně zdecimovat. Zvířata si pochutnají na mladých výhoncích, kvůli čemuž stromy přestanou prakticky růst a dlouho se vzpamatovávají. Chutnají jim téměř všechny stromky, ale třeba takové túje milují.

U živého plotu si nepomůžete mechanickou bariérou. Vždyť kdo by stavěl plot kolem plotu. V takovém případě přichází na řadu pachový ohradník, také známý jako pachový odpuzovač, což může být pěna či barva, která se nanáší na konkrétní místa kolem zahrady nebo přímo na pozemku. Stojí pár set korun a aplikuje se podle počasí a množství srážek – obvykle je třeba obnovit po dvou až šesti měsících.

Ultrazvukový plašič

Na trhu seženete i ultrazvukové přístroje určené k plašení divoké zvěře. Jde o zařízení, které neustále vydává vysoké tóny, které se v průběhu času proměňují. Ty jsou pro člověka neslyšitelné, ale zvířatům jsou nepříjemné. Přístroj může být na baterie nebo solární pohon a obvykle stojí kolem tisíce korun. Použití je jednoduché, jeho účinky ale někteří zahradníci zpochybňují.

Babské rady

– v čerstvě nadojeném mléku rozmíchejte saze z kamen na kaši a natřete na strom až do výšky, kam se mohou zvířata dostat.

– kolem koruny stromů přehoďte perlinku či podobný materiál a pod korunou uvažte

– umístění vlasů nebo lidským potem nasáklého oblečení kolem míst, kudy se zvěř dostává na zahradu. Lidský pach prý zvířata odradí. Brzy ale vyvětrá a je třeba jej pravidelně měnit

– zvěř prý odradí i voňavé mýdlo, případně kávový lógr

– umístěte na zahradu větrné zvonkohry, které by mohly zvířata rušit