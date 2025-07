Letní pohoda bez stresu: 8 tipů, jak ochránit domov, když jste na dovolené

Léto, kufry, klíče... a co bezpečí?

Letní sezóna je ideální pro zasloužený odpočinek. Bohužel je to i oblíbené období pro všechny, kdo rádi „navštěvují“ cizí byty bez pozvání. Podle údajů Ministerstva vnitra ČR zvládne zkušený zloděj překonat běžné dveře za 5 vteřin. Bezpečnostní? Za patnáct. A přes balkon nebo okno? Do minuty je uvnitř. Přesto se spousta lidí vydává na dovolenou s tím, že stačí zamknout a přikrýt klíč květináčem.

1. Zamčeno? A opravdu všechno?

Zkontrolujte každé dveře, každé okno, i to malé ventilační v koupelně. Nepodceňujte žádné „ono se to stejně nezavírá“. Právě toto jsou místa, kde zloději začínají. Klíče zásadně neschovávejte ven. Ne do květináče, ne pod rohožku, ani někam za rýnu.

2. Ať to vypadá, že jste doma

Zloději se rádi drží jednoduchého pravidla: Čím opuštěnější dům je, tím lépe. Proto je skvělé poprosit někoho z okolí, ať dělá trochu cvrkot. Tu přijde zalít květiny, tu vybrat schránku, jednou týdně posekat trávník. Když se někdo pohybuje kolem vašeho domu, vypadá to pak, že je živo i uvnitř.

3. Nezapínejte prázdniny na sociálních sítích

Nevysílejte do světa, že právě ležíte na pláži. Oznámení typu Za tři hodinky už budeme na Krétě si nechte do skupiny pro rodinu. Rozhodně ne na veřejný profil! To samé platí pro vzkazy na dveřích nebo telefonní záznamník: nikomu to nemusíte oznamovat.

4. Osvětlení, které blafuje

Chytré zásuvky, časovače, žárovky s dálkovým ovládáním; dneska si můžete nastavit, kdy se rozsvítí obývák, kdy zapne televize nebo kdy se zatáhnou žaluzie. Vy to sledujete z mobilu na pláži, zloděj má mezitím pocit, že u vás doma někdo svítí.

5. Pořádek kolem domu dělá divy

Vysoká tráva, rozházené nářadí, tmavý kout za pergolou? Takhle vypadá ideální pracoviště pro zloděje. Naopak udržovaný trávník, upravené keře a pohyb na zahradě bývají pro nezvané návštěvy signálem, že někdo je doma a má přehled.

Kam pro více inspirace? Zajímají vás nejnovější bezpečnostní technologie, které zvládne ovládat i úplný laik? Chcete se poradit s odborníky nebo si naživo prohlédnout, co všechno dnes chytrá domácnost zvládne? Pak si poznamenejte termín 16.–20. září 2025: právě tehdy proběhne v pražských Letňanech veletrh FOR ARCH, kde najdete vše od mechanických zámků až po špičkové zabezpečovací systémy.

6. Cennosti? Z očí, z rukou

Cennosti nenechávejte vystavené. To, že je televize na zdi, zloděje neunaví. Ale pokud máte šperky, elektroniku nebo jiné věci s vyšší hodnotou, skvělou volbou je trezor – ideálně v bance. A pokud ne, aspoň si udělejte fotodokumentaci a poznamenejte si sériová čísla. Policie vám pak může lépe pomoci.

7. Soused je nejlepší alarm

Pokud máte slušné vztahy se sousedy, využijte toho. Domluvte se, že si navzájem pohlídáte domy. Soused ví, kdo má klíče, kdo tam občas zajde a co je podezřelé. Všimne si auta, co tam nepatří, nebo otevřených dveří v neděli ráno, když vy přece máte být úplně jinde.

8. Chytré technologie na vaší straně

Zabezpečovací systémy dnes nejsou jen pro vilu na předměstí. Můžete mít malý, ale šikovný alarm, čidla, kamery napojené na aplikaci, která vám pošle notifikaci, jakmile se něco děje. A pokud to chcete dotáhnout, spojte systém s chytrou domácností – dálkově ovládaná světla, termostat i stínění.

Co dělat, když už se něco stane?

Zachovejte klid . Nechoďte dovnitř, mohli byste narazit na zloděje nebo zničit stopy.

. Nechoďte dovnitř, mohli byste narazit na zloděje nebo zničit stopy. Zavolejte policii a čekejte venku.

a čekejte venku. Na nic nesahejte. Uklidit můžete později.

Uklidit můžete později. Sepište, co zmizelo. Zapište i to, u čeho si nejste jistí. Může to pomoct při pátrání i s pojišťovnou.

Zdroje: autorský článek, stopvloupani.cz (informační web ministerstva)