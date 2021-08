Cukety jsou úžasné v tom, že když se zadaří, bývá jich tolik, že člověk až téměř neví, co s nimi. Chybu neuděláte, když je poté, co dozrají, uložíte v chladné místnosti, kde vydrží přes zimu, takže je můžete zpracovávat postupně. Dnes vás ale seznámíme s několika recepty, v nichž se cukety nakládají, díky čemuž chutnají zase úplně jinak. Zkuste to.

Nakládaná cuketa 4x jinak. Objevte naše recepty

Základem všech receptů je cuketa, přičemž použít se dá mladá i starší – větší a vyzrálejší. U mladých plodů slupku nechte, ty starší oloupejte, a bude-li třeba, zbavte je semen. Nezapomeňte nejdříve veškerou zeleninu dobře umýt, vřelou vodou vypláchněte umyté sklenice i víčka a používejte jen zcela čisté pomůcky.

1. Cukety naložené v bylinkovém nálevu

3,5 kg cuket

400 g mladých menších cibulek

1 palička česneku rozebraná na stroužky

10 snítek bylinky, kterou máte rádi (rozmarýn, dobromysl, tymián, majoránka, kopr atd.)

600 ml jablečného octa

1,7 l vody

3 lžičky soli

8 polévkových lžic cukru (místo něj můžete použít med či jiné sladidlo)

1 polévková lžíce kuliček pepře

5 polévkových lžic hořčičného semínka

Z vody, octa a cukru připravte nálev ochucený pepřem a hořčičným semínkem. Cukety nakrájejte na jemné, tenké plátky, osolte a zalijte vodou. Nechte odstát zhruba půl hodiny až hodinu, poté sceďte a naskládejte do sklenic společně s cibulkami a česnekem. Přidejte snítky bylinky a zalijte horkým nálevem. Sklenice zašroubujte a zavařte (jakmile voda dosáhne bodu varu, vařte ještě půl hodiny). Podobně jako okurky potřebují i nakládané cukety čas k uležení – sklenice ke konzumaci otevřete alespoň po měsíci.

2. Cuketové matjesy

Že to zní divně? Právě recept na matjesy z cukety ale slaví úspěch u všech, kteří ochutnají. V tomto případě se logicky nic nezavařuje, jedná se o salát, a aby byl dobrý, nechte ho dobře odležet v lednici po dobu sedmi dnů. Platí, že čím déle vydržíte neochutnávat, tím lepší výsledek bude.

1 kg cukety

10 kávových lžiček soli (plus sůl na cuketu, aby pustila vodu)

6 velkých cibulí pokrájených na proužky

20 kuliček nového koření

30 kuliček pepře

5 kuliček jalovce

3 bobkové listy

2 dcl slunečnicového oleje

kdo se bojí čistě vegetariánské verze, může přidat jeden, dva opravdové matjesy nakrájené na kousky nebo sardelovou pastu

Cukety nakrájejte podélně asi na pěticentimetrové plátky tak, aby rozměrově odpovídaly rybím filátkům. Snažte se, aby plátky byly hodně tenké, lépe se pak proleží a zkřehnou. Dejte je do mísy, dobře promíchejte se solí a nechte odležet alespoň půl hodiny. Poté slijte vodu, kterou pustí, a smíchejte je s cibulí, solí, olejem a veškerým kořením. Vše důkladně promíchejte, přendejte do zavařovacích sklenic a umístěte do ledničky.

3. Cukety ve feferonkovém oleji

500 g cukety

1 dcl pětiprocentního octa

5 dcl olivového oleje

3 na plátky nakrájené stroužky česneku

3 na plátky nakrájené feferonky

sůl

pepř

Cuketu nakrájejte na kolečka a přelijte octem přivedeným k varu. Po půl hodině osolte a opepřete. Do sklenic umístěte cukety s octem, přidejte česnek i feferonky a zalijte olejem tak, aby byla veškerá zelenina zcela potopená. Takto naložené cuketky skladujte v lednici.

4. Cukety v olivovém oleji

1 kg cukety

200 ml olivového oleje

3 ks chilly papriček nasekaných nadrobno

9 stroužků česneku

3 snítky libovolné bylinky (estragon, tymián, rozmarýn, saturejka)

sůl

Cukety nakrájejte na plátky, osolte je a nechte vypotit. Poté je otřete papírovou utěrkou a rozložte na olejem vymazaný plech. V oleji je „vykoupejte“ z obou stran a poté osolte a grilujte tak dlouho, dokud nezezlátnou. Plátky smíchejte s rozetřeným česnekem, chilly papričkami a bylinkami. Naskládejte do skleniček a zalijte zbytkem oleje tak, aby vše bylo dokonale ponořené. Skleničky uchovávejte v lednici, kde vydrží asi měsíc, ale stejně tak je můžete zavařit a schovat na zimu.

