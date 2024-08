Jsou levné, snadno dostupné, ale také relativně náchylné k poškození. Řeč je o nadzemních rámových bazénech a nafukovacích bazénech či dalších předmětech z měkčeného PVC. Dobrou zprávou je, že malé dírky a drobná protržení, ke kterým při řádění dětí někdy dojde, se obvykle dají poměrně snadno a rychle opravit. Poradíme vám, jak na to.

Bazén na zahradě je ideálním řešením, jak se v horkém letním počasí ochladit. Ne každý však má možnost pořídit si zapuštěný bazén. Na řadu pak přichází ten nafukovací či jakýkoliv jiný nadzemní bazén, který je dostupnou alternativou. Nabídka trhu je skutečně široká, pořídit se dají různé velikosti, od bazénků s hloubkou kolem 20 centimetrů až po bazény, jejichž výška je přes 1 metr. Vyřádit se v nich tak mohou nejen děti, ale i dospělí. Po sezóně se pak jen jednoduše vypustí, vyfouknou nebo rozdělají, složí a pečlivě uloží na suché místo.

A právě během skladování a opětovném vybalování často dochází k drobnému poškození. Někdy ale k propíchnutí či natržení dojde i během provozu, především, když bazén využívají děti, proběhne se po něm kočka nebo se stane nějaká zahradní nehoda. Dobrá zpráva ale je, že ani poškozený bazén nemusíte hned vyhazovat. Jak tedy při opravě bazénu správně postupovat?

Prasknul bazén. Co mám dělat?

Pokud se vám nedopatřením stane, že se vám udělá do bazénu díra, je potřeba postupovat obezřetně a rychle. A to platí zejména v případech, kdy z bazénu teče voda ven. Co dělat?

Snažte se co nejvíce zamezit odtoku vody . Přivolejte někoho z rodiny či souseda, kdo vám rychle pomůže držet ucpanou díru nebo vodu sbírat do kýble.

. Přivolejte někoho z rodiny či souseda, kdo vám rychle pomůže držet ucpanou díru nebo vodu sbírat do kýble. Ihned vypněte bazénový filtr a vypojte všechna elektrická zařízení v blízkosti bazénu. V žádném případě by neměla natéct voda do elektřiny.

v blízkosti bazénu. V žádném případě by neměla natéct voda do elektřiny. Všichni by z bazénu měli vylézt , aby nedošlo k nežádoucímu tlaku a možnému rozšíření trhliny.

, aby nedošlo k nežádoucímu tlaku a možnému rozšíření trhliny. Pokud to lze, snažte se odčerpat vodu pod úroveň praskliny , aby nedocházelo k dalšímu úniku vody. Je-li prasklina až dole v bazénu nebo je v bazénu velké množství vody, musíte při větších trhlinách postupovat velice rychle. Neseženete-li rychle opravnou sadu, musíte bazén vypustit.

, aby nedocházelo k dalšímu úniku vody. Je-li prasklina až dole v bazénu nebo je v bazénu velké množství vody, musíte při větších trhlinách postupovat velice rychle. Neseženete-li rychle opravnou sadu, musíte bazén vypustit. Pusťte se do opravy bazénu.

Štěstí přeje připraveným. Myslete proto na prevenci a společně s bazénem pořiďte také sadu na jeho opravu. Pokud se vám přihodí nehoda a z bazénu začne téct voda, hned ho opravíte a můžete pokračovat ve vodních radovánkách.

Jak poznat, kde je prasklý bazén?

Dojde-li k mechanickému protržení bazénové fólie, pak ve většině případech trhlinu vidíte a hned s ní můžete začít pracovat. Může však dojít k propíchnutí nafukovacích částí bazénu nebo je prasklina natolik malá, že přesně nevíte, kde ji hledat. S nalezením dírky vám mohou pomoct potápěčské brýle, potravinářské barvivo nebo houbička se saponátem.

Můžete se potopit a prohledat celý bazén, milimetr po milimetru. Nebo napěněnou houbičkou namočíte vnější strany bazénu a tam, kde bude saponát hodně pěnit, je zřejmě dírka. Další variantou je obarvená voda, kterou budete podél stěny vpouštět injekční stříkačkou do bazénu. Tam kde voda odtéká, uvidíte barevný proud.

Je-li prasklina v bazénové podlaze, sledujte také pohyb nečistot na dně bazénu, případně trávu prorůstající skrz plachtu.

Čím zalepit prasklý bazén?

V dnešní době je taková oprava poměrně jednoduchá, stačí jen pořídit správné lepidlo. Sáhněte po tom na bázi polyuretanového kaučuku. Je transparentní a použitý kaučuk nejvyšší kvality je velice pružný a odolný vodě i změnám teplot. Výběr je velký.

Nejlepší jsou speciální sady určené přímo na opravy bazénů. V těch totiž kromě lepidla najdete i jednu či dvě záplaty, které si můžete nastříhat na potřebnou velikost. Tato investice se určitě vyplatí, ceny běžných sad se pohybují mezi sto a dvěma sty korunami. O něco dražší jsou pak speciální lepidla, která se prodávají bez záplat. Zaplatíte za ně kolem 400 Kč.

Platí, že by záplata měla být minimálně o 1 cm větší, než je trhlina v bazénu.

Zakoupit si můžete také bazénové opravné záplaty. Záplata má různou velikost a je na vás, abyste si ji upravili. Platí, že by záplata měla být minimálně o 1 cm větší, než je trhlina v bazénu. Použití záplaty je jednoduché. Stačí odstranit ochrannou fólii a záplatu nalepit na trhlinu. Výhodou je, že ji můžete použít k lepení nad i pod vodou. Cena záplat je kolem 200 Kč.

Jak zalepit bazén pod vodou?

Výše zmiňovaná lepidla i záplaty fungují k lepení na suchém povrchu, ale také pod vodou. Lepidlo stačí nanést na záplatu tak, aby ho nebylo málo, ale ani moc. Záplatu pak jen pod vodou přitisknete na poškozené místo. Je potřeba trefit se správně. Se záplatou už totiž po přitisknutí nelze pohybovat. Záplata by měla cca o centimetr přesahovat trhlinu či díru, aby nedocházelo k dalšímu zvětšování. Bazén můžete okamžitě používat, není třeba čekat na vytvrdnutí a podobně. Výjimkou je, pokud lepíte dno bazénu: v tomto případě je vhodné na lepenou část minimálně 12 hodin nenašlapovat.

Pokud potřebujete opravit místo, které pod vodou není, je určitě lepší povrch bazénu nejdřív odmastit. Nikdy ale nepoužívejte benzín nebo ředidlo, které by bazén naleptaly! Existují speciální čističe a odmašťovadla, obvykle ve spreji, jimiž postříkáte obě lepené plochy − jak bazén, tak i záplatu, otřete je čistým hadříkem a můžete se pustit do samotného lepení.

V každém případě se vždy řiďte pokyny na používaných výrobcích. Právě tady najdete přesný postup lepení včetně doporučených opatření a následné prevence.