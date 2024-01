Určitě to znáte: uklízet průběžně je vždy výhodnější, protože byt vypadá pořád dobře, a když přijde nečekaná návštěva, nemusíte se stydět. Ale jak na to? Vytvořte si harmonogram, který zaručí, že na nic nezapomenete.

Odkládáte úklid a potom nestíháte? Vyzkoušejte to jinak!

Ruku na srdce, patří úklid mezi vaše oblíbené činnosti? Pokud ano, následující řádky jistě nejsou pro vás, protože máte všechno zmáknuté na jedničku. Jestli ale patříte k těm, kteří ho pořád odkládají, pak se snaží naráz uklidit celý byt a skončí otrávení a unavení, čtěte dál! Máme pro vás řešení – podrobný harmonogram. Ukáže vám, kdy a co uklidit. A nakonec možná zjistíte, že smýčení bytu nemusí být tak hrozné.

Nejdřív je třeba uvědomit si zásadní věc: váš domov se nedostal do chaosu, který v něm nyní panuje, přes noc – trvalo to nějaký čas, a tak je nutné počítat s tím, že i úklid vám nějakou dobu zabere. Dát do pořádku celou domácnost naráz není reálné, a nemá proto smysl se do toho s tímto cílem pouštět.

Úklid pouhých 15 minut je základ

Začněte jinak: základem jsou efektivní patnáctiminutovky. Oč jde? Úklidu se věnujte každý den po dobu patnácti minut. Je to poměrně krátká doba, takže vydržíte pracovat s maximálním úsilím, ale příliš se neunavíte. Přitom zvládnete posbírat a dát do myčky použité skleničky, talíře či misky, sklidit noviny, přebrat papíry i poštu z konferenčního stolku, ustlat postele, posbírat hračky (máte-li děti) i hromádky odloženého oblečení a uklidit pracovní desku kuchyňské linky. Výsledky uvidíte hned, což vás může motivovat k pokračování.

Co uklízet každý den

Naučte se dělat některé činnosti hned, a ne až později – ustelte postele ráno po probuzení, svléknuté oblečení pověste na háček nebo uložte do koše na prádlo, skliďte ze stolu ihned po jídle.

V kuchyni: Umyjte a ukliďte použité nádobí, otřete pracovní plochu a varnou desku, dokud skvrny nezaschly. Pravidelně zametejte podlahu. Pokud byste si měli vybrat jen jednu věc, soustřeďte pozornost na kuchyňský stůl, u kterého se rodina pravidelně schází u jídla. Sklízejte z něj použité nádobí a udržujte desku vždy čistou. Jiná rada odborníků doporučuje udržovat čistý dřez, jehož lesk vás prý pozitivně naladí hned po ránu.

Nemusíte leštit zrcadlo každý den, ale snažte se, aby na něm nebyly fleky od zubní pasty. Také večer lehce setřete umyvadlo, aby na něm nezůstal prach, vlasy, zbytky mýdla a zubní pasty. I záchodu pomůže, když jej jednou denně otřete štětkou. Pokud jste v rodině čtyři, zřejmě budete mít velkou spotřebu čistého prádla, a tak se naučte každý den vyprat a pověsit jednu pračku. V obývacím pokoji: Udržujte pořádek na konferenčním stolku, je to jedno z prvních míst, kam padne zrak po příchodu do pokoje. Také deky, přehozy a polštáře na sedačce upravte, celý pokoj pak bude vypadat uklizenější.

Posbírejte věci, které nedopatřením zůstaly ležet na podlaze, vyndané oblečení ukliďte nebo odneste do prádla. Udržujte pořádek na nočním stolku i pracovním stole. V chodbě: V předsíni a chodbě se často odkládá svrchní oblečení, ve kterém je třeba udržovat pořádek. Také podlahu často otírejte a zametejte, abyste si práci usnadnili, využijte rohožky a tácy na špinavé boty.

Kde jsou vaše hotspoty? Zjistěte to a eliminujte je!

Aby ve vaší domácnosti panoval pořádek, zjistěte, kde jsou vaše hotspoty – tedy místa, kam jste zvyklí odkládat všechny věci, a kde se tedy logicky tvoří nepořádek jako první. Jeden bývá v předsíni, jeden v kuchyni a další klidně v koupelně. Naučte se tato místa kontrolovat a pravidelně z nich věci uklízet na místo.

Co uklízet jednou týdně

Když se naučíte každý den udělat malou část úklidu, bude váš týdenní úklid méně náročný. Přesto se naučte pravidelnou rutinu, která vám usnadní práci. Výhodou pak je, že skutečně velký úklid, jako třeba vánoční a velikonoční, pak bude zahrnovat skutečně výjimečné věci, protože zbytek bytu bude v dokonalém pořádku.

V kuchyni: Kromě vytření a dezinfekce podlahy je třeba také pořádně vydrbat kuchyňskou linku a všechny pravidelně používané spotřebiče – myčku, sporák, mikrovlnku. Vyčistit přístroje nejen zvenku, ale i zevnitř.

Otřete věci, na které se během týdne nedostanete. Umyjte řádně zrcadlo i umyvadlo, naleštěte baterie, otřete skla sprchového koutu, případně obklady v místech, na která padá prach a odletují kapičky vody. Máte-li v koupelně místo, kde se tvoří plísně, použijte k tomu určenou chemii. Vyklepte a vysajte koberečky, vyměňte ručníky, vyperte zbylé prádlo. V obytných prostorech: Vysajte a umyjte podlahu. Otřete poličky od prachu a srovnejte na nich vystavené předměty. Vysajte pavučiny.

Při úklidu jednotlivých místností postupujte shora dolů, tedy od lustrů a vrchních poliček směrem k podlaze. Také nejprve provádějte suché práce, jako je utírání prachu a luxování, a teprve potom se pusťte do vytírání.

Co uklidit jednou za měsíc

V kuchyni: Prozkoumejte lednici, vyházejte potraviny, které už prošly, a umyjte ji. Zkontrolujte vnitřek skříněk a umyjte je, vyluxujte prach i v místech, kde to běžně neděláte.

Uspořádejte věci ve skříňkách, vydezinfikujte sprchovou hadici, vyházejte starou kosmetiku. V obývacích místnostech: Umyjte stropní svítidla, radiátory a setřete prach na žaluziích, otřete vypínače a dveře i vršky dveří. Uspořádejte věci v poličkách a skříňkách.

V každém případě platí, že byste si doma neměli nechávat věci, které jsou jen lapači prachu. Pokud se snažíte do domácnosti zavést řád, zbavte se všech zbytečností a nepotřebných věcí. Pro ostatní se snažte vymyslet úložný prostor, případně nějaký nový kupte či zbudujte.