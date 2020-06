Mírná zima a aktuální deštivé počasí jsou hlavními důvody, proč se i letos zahrádkáři potýkají s invazí slimáků. „Je to opravdu k vzteku. Zbudovali jsme nové vyvýšené záhony a do nich zasadili saláty, špenát, ředkev i řepu. K tomu i okrasné květiny, abychom včelám zajistili potravu a přitáhli si opylovače. Semínka se krásně ujala a rostlinky začaly klíčit. Když ale začalo aktuální deštivé počasí, za jednu noc bylo po všem. Všechno sežrali slimáci,“ stěžuje si pěstitelka Libuše Váňová, která se na obecní zahradě v Praze rozhodla pěstovat pro zábavu zeleninu.

Slimáci vylézají ze svých úkrytů, až když se setmí, a tak je nejlepší na jejich „lov“ vyrazit s pořádnou baterkou. „Hned druhý den jsem si nasadila čelovku a šla zkontrolovat situaci. Za 10 minut jsem na 20 metrech čtverečních naší malé zahrádky našla 86 slimáků. O den později 50,“ popisuje zahrádkářka.

Jděte na to ručně

Manuální sběr slimáků je ostatně doporučován jako jedna ze zásadních metod boje proti těmto škůdcům. Taková taktika ale má mnoho ALE. Když slimáci řádí, je třeba je sbírat dennodenně. Je třeba je sbírat po celé zahradě, protože se rádi přes den ukrývají na tmavých a vlhkých místech, aby večer odpočatí mohli vyrazit za potravou. Zaměřte se zejména na kompost, vysokou trávu, místa pod prkny, cihlami, složeným dřevem a další úkryty.

Sesbírané slimáky je třeba zlikvidovat, vysypat na sousedovu zahradu nebo opuštěný pozemek nestačí. Za noc ulezou až 50 metrů, a pokud ucítí vaši dobrou zeleninu, brzy se vrátí. Nebo se za plotem rozmnoží a příští rok jich budete mít na svém pozemku mnohem víc. Sesbírané slimáky je proto třeba odnést velmi daleko nebo bez milosti zahubit. Můžete je v kbelíku zalít horkou vodou, která je rychle zabije. Stejně rychle, ne-li rychleji je usmrtí sodovka, voda s octem, jarem nebo mýdlem. Stejně tak je zabije sůl, která je rozpustí. Ve studené vodě se utopí, ale trvá to déle.

Někteří zahradníci se nebojí ještě drastičtějších způsobů. Přestřihují je nůžkami, přesekávají lopatou, krájí rýčem, nabodávají na ostrou hůl… Metoda přímé likvidace je jen pro silné žaludky. Rozkládající se kousky slimáků přitáhnou další slimáky. Tyhle zahradní škůdci jsou totiž kanibalové a neštítí se požírat své mrtvé druhy.

Nepřítel nepřítele je můj přítel

V boji se zahradními slimáky mohou pomoci další zástupci živočišné říše. Tito plži jsou na jídelníčku mnoha ptáků – kosů, drozdů, sýkorek a dalších. Ptáky na svou zahradu přilákáte, když jim umožníte přístup k vodě a třeba i místo k hnízdění.

Také obojživelníci, zejména žáby a plazi, mají slimáky a plzáky rádi. Likvidátorem je též ježek, krtek a rejsek. Na slimáčích vajíčkách si zase pochutnávají druhy dravého hmyzu, jako jsou střevlíci, svižníci, pavouci či škvoři. Když nebudete mít zahradu jako ze škatulky a necháte jim pár úkrytů, rádi se u vás usídlí a s plži pomohou. Nebo jim můžete podle našeho návodu postavit hmyzí hotel.

K likvidaci slimáků a plzáků se využívají i indičtí běžci, druh kachen domácích, které se jinak chovají především na vejce. Jde však o skupinová zvířata, takže je třeba pořídit si více kusů – minimálně jednoho samce a tři samice. Kachny potřebují vysoké ohrazení, aby neuletěly, úkryt před predátory a dostatek vody. Nemusí však jít o rybníček, protože tento druh netráví ve vodě tolik času, postačí například bazének.

Babské rady doporučují pivo, psí granule nebo ovesné vločky

Nechcete-li každý večer běhat po zahradě s baterkou, nalákejte slimáky na jedno místo. Nastražte na ně třeba pivní past. Do částečně zakopaného většího kelímku nebo misky nalijte zředěné pivo. Jeho vůně přiláká plže z okolí, kteří se buď otráví alkoholem, nebo se v misce utopí.



Místo své milované úrody můžete slimákům předhodit i jinou pochoutku. Když jim nabídnete psí či kočičí granule, máte šanci, že dají vašim salátům pokoj. Obě metody ale přitáhnou do zahrady ještě více slimáků, takže je otázka, zda se to vyplatí. Slimákům můžete nabídnout i ovesné vločky, které v jejich organismu nabobtnají a slimáci nakonec v podstatě vybuchnou.

Když vám dojdou síly, vyzkoušejte chemii

Jestli jste vyzkoušeli už všechno, jste unavení a úrodu stejně spořádal někdo jiný, můžete vyzkoušet chemickou cestu, která je však pro přírodu neškodná. Na trhu je přípravek Ferramol, který plže hubí pomocí fosforečnanu draselného. Ten se běžně vyskytuje v přírodě a pro ostatní živočichy je neškodný. Slimákům ale velmi voní, tak jeho granule sežerou. Velmi brzy se v nich dostaví pocit sytosti, proto zalezou do svých skrýší a tam uhynou a seschnou. Nezbydou žádné odporné, slizké zbytky, které byste museli uklízet. Účinnost Ferramolu údajně neslábne ani za deště, kdy bývají slimáci nejaktivnější.

Jestli vám nevadí použití chemie, k hubení slimáků a plzáků se používají tzv. moluskocidy. Jde o pesticidy na bázi metaldehydu. Takovým přípravkem je i některými zahrádkáři doporučovaný Vanish slug pellets. Je to jed, který sice spolehlivě zabíjí slimáky, může však způsobit smrt i dalším zvířatům pohybujícím se na zahradě, například malým psům, kočkám. Máte-li malé děti, též nelze použití chemikálií doporučit.