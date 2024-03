Jak rychlit cibuloviny? Kdo se připravil na na podzim, užívá si teď jejich květů

Pokud jsme začali s rychlením hyacintů, šafránů, narcisů nebo raných tulipánů včas, už v březnu budeme mít květináče plné kvetoucích jarních cibulovin. A těm, kteří si narychlit cibuloviny nestihli, poradíme, co dělat teď.



Část 1 / 4



Chladno prodlouží dobu kvetení Nestihli jste si cibuloviny přirychlit včas? Nabídka rychlených cibulovin je zjara nesmírně široká. Přinesené rostliny (hyacinty, drobnokvěté narcisy, modřence a drobnější botanické tulipány) postavte na světlé místo, které není vystaveno přímému slunci. Čím chladnější bude stanoviště, tím déle cibuloviny vydrží kvést. Ideální jsou chodby, nevytápěné ložnice, verandy nebo prostor mezi dvěma okenními křídly. Nezapomeňte přiměřeně zalévat – škodí jak přemokřený substrát, tak přeschnutí. Po odkvětu můžete cibuloviny vysadit do zahrady. Kdo na podzim nezahálel, přivítá jaro květinami K rychlení vybíráme jen cibule kvalitní, zdravé a dostatečně velké. S procesem je třeba začít včas, aby stačily do zimy zakořenit. Doba je u jednotlivých druhů rozdílná: hyacinty potřebují šest až deset týdnů, narcisy rovněž deset týdnů a tulipány a šafrány zakořeňují osm až deset týdnů. Zásadní pro správně načasované kvetení je doba výsadby. Hyacinty sázíme do poloviny září, narcisy a šafrány od poloviny září do poloviny října a jedině s tulipány nemusíme spěchat. Na výsadbu máme čas od září do poloviny listopadu.

Pokračování 2 / 4 Jak chránit vysazené cibuloviny před mrazem Jarní cibuloviny rychlíme v běžných nádobách na pěstování, tedy v květináčích nebo miskách. Košíky nejsou k tomuto účelu vhodné, neboť bychom při vyjmutí ze země poškodili kořeny. Na substrát si namícháme pařeništní zem obohacenou o jeden díl písku nebo směs zahradní země s pískem a rašelinou. Aby byla krása květů rychlených cibulovin dokonalá, sázíme je v seskupeních do misek nebo jednotlivě. Při vysazování dbáme rovněž na správnou hloubku. Cibule tulipánů sázíme mělce tak, aby jedna třetina cibule byla pod zemí a zbytek vyčníval nad zeminou v květináči. Narcisy a šafrány musí být zcela pod zemí. Po vysazení cibule mírně zalijeme a umístíme na chladné místo, nejlépe do sklepa, kde teplota nepřesáhne 10 oC, nebo je i s nádobou zasadíme přímo do země na zahradě. Při umístění do zahrady vsazujeme nádoby do hloubky zhruba 20 centimetrů a navrch je nejprve zasypeme 10cm vrstvou rašeliny a pak stejně vysokou vrstvou zeminy. Před případným silným mrazem můžeme cibule v zemi ochránit vrstvou listí nebo chvojí. Nakonec nezapomeneme místo označit, abychom nádobu s cibulovinami v době, kdy ji budeme vyjímat ze země, našli.

Pokračování 3 / 4 V předjaří nastal čas rychlení Nádoby založené v zemi v lednu nebo počátkem února při oblevě vyjmeme a necháme je dva až tři dny aklimatizovat na chladném místě v domě. Potom cibule zalijeme a přeneseme na dostatečně prosvětlené místo s vhodnou teplotou. Pro narcisy je optimální 6 až 18 oC, šafránům stačí chladněji, nejlépe 8 oC a tulipány a hyacinty potřebují 18 až 23 oC. Tulipánům a hyacintům musíme při rašení přidat přikrývku z černého papíru pro vývin alespoň 10 cm dlouhých puků. Teprve pak je odkryjeme. Pokud chceme krásu všech květů cibulovin zachovat co nejdelší dobu, přenášíme nádoby s prvními květy na chladnější místa, ale opět maximálně prosvětlená. Jinak budou rostliny slabé a příliš vytáhlé.

Pokračování 4 / 4 K rychlení se hodí nejen narcisy a tulipány

Při vhodné volbě barev a při kombinaci druhů dosáhneme dechberoucího efektu. Nízké botanické tulipány, rané jednoduché a plné tulipány, botanické i zahradní narcisy doplníme dalšími drobnými cibulovinami, jako jsou druhy Muscari, Galanthus, Leucojum, popřípadě i Puschkinia a Chionodoxa. Tento výběr je možné oživit některými hlíznatými květinami, jako jsou např. botanické i velkokvěté krokusy, Eranthis, Anemone blanda, popřípadě i některými dvouletkami (pomněnkami, sedmikráskami, petrklíči nebo maceškami). Pro optický efekt se vyšší druhy jako například tulipány, narcisy a hyacinty umisťují mezi nižší a raně kvetoucí. Je libo cibuloviny v trávníku nebo raději na záhonku?