Chtěli byste mít vlastní akvárium, ale pořád si nejste jistí, jestli jej dokážete založit a starat se o něj? Akvaristika je věda, ale když budete vědět, jak na to, a budete mít s podvodním světem trpělivost, zvládnete to. Poradíme, co vše potřebujete nakoupit před založením akvária a jak samotné akvárium uvést do provozu. Objasníme také základy jeho správné údržby a čištění.