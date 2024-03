Jak se množí kaktusy semeny

Máte-li semena z vlastního sběru, řádně je očistěte od všech příměsí. U semen koupených to nebývá třeba, protože jsou předem vyčištěna. Po případném očištění semena promíchejte (například ve zkumavce) s fungicidním přípravkem Captan.



Až do doby výsevu semena uschovejte v označených papírových sáčcích, z nichž se snadno vysévá

Co budete potřebovat

Pro výsevy si připravte výsevní misky s uzávěrem nebo tabulkou skla, malé květináčky (není vždy třeba), propustný substrát, jmenovky z PVC, tužku, blok, převařenou vodu, fungicid a samozřejmě semena.



Všechny pomůcky si můžete spolu se semeny zakoupit přímo u kaktusářů

Pamatujte, že čistota prostředí, v němž pracujete a kaktusy vyséváte, je zásadní. Jejím udržováním předejdete možnému vzniku plísní. Před setím je nutná dezinfekce nádob, proto je umyjte v roztoku manganistanu draselného, známého pod názvem hypermangan.

Do čeho vysévat?

Můžete si zvolit prakticky jakékoliv nádoby – přímo výsevní misky, misky od nanukového dortu nebo i zavařovací sklenice, které bývají mnohdy s úspěchem používány (Fleischerova metoda). Důležité je, aby nádoby byly uzavíratelné průsvitným víčkem nebo vyřízlou tabulkou skla.



V uzavřené nádobě se vytvoří vlastní mikroklima, které semenáčkům kaktusů vyhovuje, a především se zamezí většímu přístupu plísní

Do čistých nádob vložte propařený substrát. Mně se nejvíce osvědčila směs výsevního substrátu s bílým říčním pískem v poměru jedna ku jedné. Nezapomeňte, že substrát musí být hlavně propustný, jinak by rostlinky snadno uhnily!

Pracujte pečlivě

Pokud máte málo semen, je možné použít malé plastové květináčky, přímo je vložit do výsevní misky a do nich vysít semena – postup je shodný jako při výsevu do misky: tu či jinou nádobu naplňte substrátem do výšky asi tří až čtyř centimetrů a zlehka přitlačte.

Pro odlišení jednotlivých druhů kaktusů doporučuji oddělit je čistou PVC jmenovkou, případně při výsevu do malých květináčků rovnou označit daný druh názvem.

Menší semena vysejte hustěji, velká řidčeji. Po vysetí se mi osvědčilo provést postřik přípravkem Previcur, který zamezí napadení výsevu houbovými chorobami.



Vysetá semena kaktusů nezasypávejte, nechte je volně ležet na povrchu substrátu; jen velká semena můžete přitisknout k zemi

Jak pečovat o výsevy

Výsevy hned nedávejte na plné slunce, v uzavřených nádobách hrozí přehřátí! Umístěte je do světlého prostoru o teplotě zhruba dvacet pět stupňů Celsia, a pokud bude třeba, zakryjte je například novinami. Pozor, některé druhy z vysokohorských poloh (Rebutia, Lobivia) klíčí lépe při nižších teplotách, a to při patnácti stupních Celsia.

Zbytečně výsevy neotvírejte, aby se dovnitř nádoby nedostaly spóry plísní. Pokud se tak stane, nezbývá, než zasáhnout fungicidem. Samozřejmostí je občasné porosení výsevu převařenou vodou, pozor však na přelití!

Když začnou semena kaktusů klíčit

Rychlost klíčení je dosti různá a záleží převážně na druhu, obvykle však kaktusy vyklíčí za tři dny po výsevu. Po určité době vytvoří semenáčky první trny, tehdy nastává správný čas pro otevření výsevní misky a přivyknutí semenáčků na okolní prostředí.

Po otevření misek rostlinky změní svůj objem, zmenší se. Nelekejte se, že vám mizí před očima! Tento jev je zcela normální a přirozený!

Výsev kaktusů je tvůrčí činnost. Velkou výhodou oproti jiným květinám (například oblíbeným orchidejím) je možnost vypěstování nových rostlin doma. Navíc obrovská rozmanitost ve vzhledu i nárocích kaktusů je nepřeberná, proto si jistě každý vybere.