Kiwano má svůj domov ve střední a jižní Africe, ale pěstuje se také v Austrálii a na Novém Zélandu, v Kalifornii, Chile, Izraeli, Itálii či Portugalsku. Ve skutečnosti se jedná o jednoletou rostlinu Cucumis metuliferus: označení kiwano vzniklo jako obchodní značka a postupem času se vžilo coby název plodu.

Kiwano patří mezi zeleninu, chutí ale připomíná ovoce

Někdy se označuje také jako rohatý meloun nebo rohatá okurka – a už to nám, společně s latinským označením, napovídá, že zatímco kiwi patří mezi ovoce, kiwano je představitelem tropické zeleniny. Tato liána z čeledi tykvovitých se rozrůstá až do několika metrů. Porůstají ji mírně pichlavé chloupky, čímž se stejně jako svými květy a listy podobá okurce.

Na co pozor při nákupu

Oválné plody dorůstají velikosti kolem 10 centimetrů a jsou pokryty růžky připomínajícími ostnaté výrůstky. Zatímco uvnitř je kiwano zelené, zvenčí v době zralosti září oranžovou barvou. Při nákupu ho lehce zmáčkněte. Pokud bude tvrdé, je nezralé. Zkuste najít nějaké měkčí, poddajnější, případně to nezralé nechte doma dozrát. Dužnina připomínající želé, která se konzumuje pro svou nasládlou chuť, je žlutá nebo bílo-zelená a obsahuje množství žlutě zbarvených semen. Svou chutí připomíná mix okurky s banánem, melounem či kiwi, někomu i limetku.

Kiwano obsahuje zdraví prospěšné antioxidanty: vitaminy A, C, zinek a lutein, které chrání před buněčným poškozením, pomáhají při snižování zánětlivých reakcí v organismu a působí jako prevence srdečních chorob, cukrovky a některých typů rakoviny. Najdeme v něm i vitamin B6, železo, hořčík, fosfor, draslík a vápník.

Jak kiwano použít v kuchyni?

Zralé kiwano se v kuchyni uplatní podobně jako již zmiňované kiwi. Můžete ho rozříznout napůl a dužninu i se semínky jen tak vyjíst lžičkou nebo smíchat s bílým jogurtem a medem nebo javorovým sirupem. Stejně tak ho užijete do různých salátů, koktejlů, jako surovinu k vytvoření zmrzliny nebo dezertu. Hodí se ale i do slaných pokrmů, jimž dodá exotický šmrnc.

Vypěstovat si ho můžete sami

Pokud byste si kiwano chtěli zkusit vypěstovat doma, není to problém; vysít lze semena přímo z plodu (ale musí být velmi dobře vyzrálý) nebo je koupit v zahradnictví. Ideálně v březnu. Namočte je nejprve na den dva do vlažné vody a poté vysejte do substrátu do centimetrové hloubky. Potřebují teplotu alespoň 18 °C, vyklíčí obvykle do 6 týdnů, ale může to trvat i déle. Sazeničky přesaďte na konečné stanoviště až po zmrzlých: nejvhodnější je v našich podmínkách pěstování ve skleníku, ale pokud zahradničíte v teplé oblasti, kiwano zaplodí i venku na záhonu. Dopřejte mu kyprou, lehkou zeminu a dostatečné množství živin.