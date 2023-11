Jak jednoduše opravit škrábance, rýhy, dolíčky a další poškození na dřevěných schodech

Dřevo patří při výrobě schodiště stále k nejoblíbenějším materiálům. Má totiž v porovnání s dalšími řadu výhod – je cenově dostupné, lehké, snadno se zpracovává a při výběru vhodného druhu dřeva i poměrně trvanlivé. Přesto se na schodišti v důsledku používání mohou objevit jisté známky opotřebení. Například různé škrábance a důlky, prošlapané schody či ošoupané hrany. Všechny tyto opravy zvládnete vyřešit bez volání odborníků.

Aby drobné škrábance na dřevě nebyly vidět

Pokud na dřevě objevíte malý škrábanec, zjistěte nejdříve, jak je hluboký. Místo důkladně omyjte jemnou houbičkou a prostředkem vhodným na dřevo (případně lakované dřevo). Poté zkuste nanést leštidlo a rýhu “zahladit”. Pokud je problém v barvě, kdy škrábanec vystupuje hlavně proto, že je výrazně světlejší než zbytek schodu, sáhněte po terpentýnovém oleji, fermeži či třeba obyčejném vlašském ořechu a pak místo vyleštěte. Prodávají se i takzvané retušovací tužky, které mají různé odstíny, a dokáží tak škrábanec schovat.

Jemné rýhy potřebují vosk

Také rýhy můžete opravit sami. Pro tento účel se prodávají speciální sady, například na opravu dřevěné podlahy. Taková sada většinou obsahuje vosky v různých odstínech, aplikační hrot, s jehož pomocí dostanete vosk do rýhy, a fixační sprej, který opravu zakryje.

Co platí na hlubší rýhy a dolíčky

Někdy dojde k většímu poničení jednotlivých stupňů, například pádem těžšího předmětu. Ačkoliv je taková událost nepříjemná, není třeba věšet hlavu. I takové poškození totiž jde snadno opravit.

Poškozené místo očistěte, uvolněte z něj všechny třísky, zbytky laku, barvy… Vysajte důkladně vysavačem. Terpentýnovým olejem místo zbavte zbytků laků a barev a poté naneste šelak nebo vosk na dřevo. Hmota se rozpustí teplem a poté jí špachtlí natlačíte do rýhy. Zásadní je zvolit vhodný odstín, pak nebude barevný rozdíl příliš patrný. Hmotu nechte důkladně zaschnout, poté vyleštěte. V případě potřeby lze přidat kresbu dřeva a nakonec nanést vrstvu laku.

Na prošlapané stupnice pomůže směs pryskyřice a pilin

U starších dřevěných schodů bývají pravděpodobně nejčastějším problémem vyšlapané stupnice. Oč se jedná? Na některých, často ale rovnou na všech schodech vzniknou postupem času malé prohlubně. Co s nimi? Nejprve je nutné povrch schodu lehce zbrousit a poté důkladně očistit horkou vodou a sodou. Umytá místa pak vysušte.

Vezměte poté epoxidovou pryskyřici, kterou smícháte s pilinami stejné barvy, jakou mají zbylé schody. Opravované místo směsí zarovnejte se zbytkem a nechte důkladně zaschnout. Bude to trvat dlouho – minimálně 24 hodin. Nakonec je třeba ztvrdlou pryskyřici zbrousit.

Pokud už jste se pustili do této poměrně složité opravy, je možné, že se “nové” schody budou barevně lišit od těch neopravovaných. V takovém případě by stálo za to zbrousit a nově nalakovat celé schodiště. Zvolte velmi odolný nátěr, který nabízí laky nebo tvrdé voskové oleje. Pokud vaše schody potřebují novou barvu, vybírejte z krycích. Pro lehčí tónování dřeva vám budou stačit mořidla.

Poškozená hrana schodu? Odřízněte ji

Poslední opravu, do níž se můžete pustit svépomocí, představuje poškozená hrana schodu, tedy jeho nejzatěžovanější část. Poškozenou část odřízněte a nahraďte ji novou lištou, kterou jste předtím zařízli na stejnou délku. Lištu ke schodu přišroubujte. Ostré hrany zbruste a poté rýhu, která vznikla přišroubováním nové lišty zakryjte pryskyřicí a pilinami.