Vodní mlha na zahradu či domů vás příjemně ochladí. Jak funguje, kolik stojí a jak ji instalovat

Co je vodní mlha

V horkých letních dnech toužíme alespoň chvilku po příjemném klimatu, v němž by si naše tělo i hlava v klidu odpočinuly. Mnozí sáhnou po klimatizaci ať už v autě, kanceláři nebo častokrát i doma. Klimatizace sice dokáže teplotu prostředí zmírnit, ale přechody mezi různými teplotami mají časté zdravotní následky. Mnohem příjemnější je ochlazování pomocí vodní mlhy, jež dokáže teplotu v místnosti ochladit, ale přirozenější cestou. Zároveň zvýší vlhkost vzduchu.

Systém produkující vodní mlhu totiž pracuje na principu rozložení kapky vody na tak malé částice, že vzniká aerosol. Taková podoba vody se stoprocentně odpaří a pokožka i oblečení nezůstávají dlouho mokré. Navíc částice vody přijímají teplo z okolí, díky němuž se nejen prudce odpaří, ale hlavně ochladí okolí, a to až o 12 °C. Kromě toho vodní mlha eliminuje prach, různé plyny a zápachy, ale i obtěžující hmyz, který stěnou z aerosolu neproletí.

Vodní mlha se dá použít v interiéru i exteriéru

Podle toho je třeba zvolit průměr trysek: ve vnitřním prostředí volte mlžné trysky s menšími otvory, kdy se vodní mlha rychleji odpaří. Protože trysky rozbíjejí vodu na velmi malé částice, skutečná spotřeba vody je výrazně menší než v případě použití klasické sprchy či postřikovačů. U obyčejných setů používaných na zahradě se udává spotřeba zhruba 10 litrů za hodinu.

Jak vodní mlha funguje a jaký typ si vybrat

Mlžicí systém se obvykle skládá z výkonného čerpadla vody a trysek o velmi malém průměru, přičemž záleží zejména na tom, kde bude používán. Vodní mlhu najdete na zahrádkách restaurací, na náměstích, v zoo a parcích, kde může ochlazovat především rostliny a zvířata, ale jednodušší systémy si můžete zakoupit i na vlastní zahradu.

Mlhoviště může být ve stabilní konstrukci, do níž vede speciální vysokotlaký potrubní systém. Takové řešení, ať už v plastu či nerezu, se hodí zejména na terasu či k bazénu. Zkrátka do míst, kde máte vybudované místo k odpočinku.

Další možností jsou ventilátory a větráky s rozprašovačem vody, které díky své konstrukci podporují proudění vzduchu, a tím distribuci vodní mlhy. Lze je použít v interiéru i exteriéru. Jejich velikost a umístění záleží primárně na podlahové ploše. Ty nejvýkonnější omlží místnost do velikosti 70 metrů čtverečních. Ventilátory lze zavěsit na stěnu i strop, větráky bývají závěsné i sloupové.

Který typ se hodí na zahradu

K dostání jsou i mlžicí sprchy určené nejen pro komerční, ale i zahradní použití. Sprcha se přimontuje k předem připravenému betonovému základu, do něhož musí být zaveden přívod vody.

Pro občasné zahradní použití se nejlépe hodí sety prodávané různě v hobby marketech. Jejich účinnost je výrazně menší, stejně tak ale i cena. Jde o hadici opatřenou mlhovými tryskami, která se připojí k vodovodu nebo ručnímu postřikovači.

Jak probíhá instalace

Sety na vodní mlhu poskytují snadnou instalaci, kterou lze provést v téměř jakémkoliv prostoru, kde je přívod vody. Hadici s tryskami můžete natáhnout kolem balkónu, pergoly, do altánu, na terasu i do skleníku. Připevnit ji lze i k pevnému slunečníku. Jemnou hadičku upevníte snadno pomocí klipsů či stahovacích pásků. Pak už jen stačí umístit trysky do předem připravených otvorů, zapojit set k vodnímu zdroji a počkat, než se naplní vodou.

Pro mlžicí sprchy musíte připravit betonový základ o rozměrech nejméně 500 × 500 × 500 milimetrů. Sprcha totiž něco váží a je třeba tuto tíhu vyrovnat, aby nedošlo k vyvrácení zařízení. Před samotným betonováním je nutné zajistit přívod vody, který musí mít odpovídající zakončení k napojení na sprchu.

Příprava na zimu

Před zimou je třeba vodu ze systému včas vypustit, aby nedošlo k jakémukoliv zamrznutí vody – je tedy potřeba přívod umístit dostatečně hluboko, izolovat jej nebo vytvořit vypouštěcí místo. Sprchu na betonový základ upevněte nejlépe pomocí závitových tyčí a chemické kotvy.

Pro ostatní mlhové systémy je nejlepší kontaktovat specializované firmy, které vymyslí řešení na míru přímo pro vaši domácnost či zahradu.

Kde se dá koupit a za kolik

Obyčejný set na vodní mlhu nabízejí nejen v každém hobby marketu, ale je to i častá položka mnoha internetových obchodů. Vodní mlha stála dříve obvykle nižší stokoruny, nejčastěji 200 až 300 korun, dnes však běžné sety s delší hadicí a více tryskami pořídíte spíše kolem 500 korun. Cenu ovlivňuje délka hadice a počet trysek.

V hobby marketu pak můžete pořídit i jednoduché mlžicí sprchy, ale ty jsou dnes vzácnější a často nahrazené propracovanějšími modely. Kvalitní mlžicí sprchy z nerezu hledejte ve specializovaných obchodech – jejich životnost je při dobré péči mnohonásobně delší, čemuž odpovídá i vyšší pořizovací cena. Ta dnes začíná zhruba na devatenácti až dvaceti tisících korun.

Nejlevnější větráky a ventilátory s vodní mlhou pořídíte za cenu kolem 2 700 až 2 900 korun. Mají nádrž na vodu, kterou je třeba manuálně doplňovat. Samoobslužné systémy hledejte ve specializovaných prodejnách.

Péče o mlžicí sprchu je nenáročná

Mlžicí sprchy i sety jsou v podstatě bezúdržbové. Na zimu je ovšem třeba je odpojit od přívodu vody, celý systém vypustit a schovat do míst, kde nemrzne. Jakékoliv zamrznutí vody v tryskách způsobí totiž jejich popraskání, a tedy zničí jejich schopnost tvořit vodní aerosol.

