Monitory čistěte, když jsou vychladlé a odpojené od sítě

Smítka, zrnka prachu i mastné otisky na monitoru či displeji notebooku a počítače dokážou nejen pořádně znepříjemnit práci, ale fungují také jako rušivý element, který odvádí pozornost, když u nich sedíte. Aby se vám dobře pracovalo, je třeba tyto plochy pravidelně otírat. Údržbu provádějte v okamžiku, kdy je zařízení vypnuté, odpojené od sítě, a dokonce i vychladlé.

Na klasické čisticí prostředky rychle zapomeňte, monitory i displeje jsou velmi citlivé a takové přípravky by je mohly poničit. Stejně tak zapomeňte na hadry a papírové utěrky, které mají ostré hrany, na displeji by tak mohl vzniknout škrábanec.

Co dělat, když je prachu více

Pokud je vrstva prachu větší, nejprve ji odfoukejte, například pusou, vysavačem, ale použít lze i antistatickou prachovku. Kolem samotné plochy je ale třeba postupovat velmi opatrně a kontakt s ní minimalizovat.

Na jemné čištění je nejlepší speciální utěrka z mikrovlákna, která ale nebude sloužit k otírání čehokoliv jiného! Využijete též speciální přípravek určený pouze k čištění displejů a monitorů. Je bez alkoholu a má antistatické účinky, takže ztěžuje usazování prachu. Nemáte-li jej, můžete si vystačit s obyčejnou vodou, do níž namočíte utěrku a poté důkladně vyždímáte. Utěrka by měla být jen vlhká, nesmí z ní samozřejmě stékat voda do přístroje! Na trhu jsou i speciální vlhčené ubrousky. Ke stírání používejte jemné, krouživé pohyby, rozhodně na displej ani monitor netlačte.

Jak se čistí klávesnice? Pomůže vám štětec, stlačený vzduch i speciální hmota

Klávesnici byste měli čistit pravidelně, rozhodně ne až v okamžiku, kdy pod nánosem špíny nemůžete rozeznat jednotlivá písmena. Uvědomte si, že kromě prachu a nějakých drobečků se na klávesnici usazují i bakterie z vašich rukou.

Pokud máte samostatnou klávesnici ke stolnímu počítači, odpojte ji a otočte klávesami dolů. Jemně poklepejte, aby hrubé nečistoty mohly vypadnout. Poté ji omeťte jemným štětcem. Nakonec můžete použít stlačený vzduch ve spreji. Prodává se již za nižší stokoruny a i při pravidelném používání vám vydrží několik měsíců. Vzduchem vyfoukávejte nečistoty od jednoho konce klávesnice na druhý. Po vyfouknutí můžete ještě jednou použít štěteček.

Na čištění klávesnic se prodávají i speciální gelové hmoty. Vypadají trochu jako dětská modelína, trochu jako oblíbený sliz. Spolehlivě se umí dostat do všech spár a těžko dostupných koutů. Nalepí na sebe prach a nečistoty, a povrch tak zůstane dokonale čistý. Nemusíte se bát, hmota nezanechává žádné zbytky a je znovu použitelná.

Na touchpad netlačte

Společně s touchpadem čistěte i jeho okolí. Opět použijte hadřík z mikrovlákna, na který nanesete prostředek určený na čištění nebo na nádobí. Čistěte jemným krouživým pohybem a příliš netlačte.

Jak vyčistit myš

Také myš je potřeba občas vyčistit. Než se ale pustíte do jejího čištění, vyjměte baterky a odpojte ji od přístroje. Myš nerozebírejte, nemuseli byste ji už složit dohromady. Použijte hadřík z mikrovlákna, navlhčete ho a lehce kápněte jemný prostředek na nádobí. Hadřík dobře vyždímejte a poté celou myš očistěte. Nakonec ji osušte.

Máte-li optickou myš, je třeba vatovým tamponkem jemně optiku vyčistit. Netlačte, abyste čočku nepoškrábali. Pokud máte kolečko na myši, může se stát, že se pod ním zachytily nečistoty. Otočte tedy myš vzhůru nohama a kolečkem otáčejte tak dlouho, dokud všechny částečky nevypadnou.

I chlazení počítače potřebuje péči

Stolní počítače i notebooky mají systém chlazení, který se stará o to, aby se procesory a grafické karty nepřehřívaly. Přístroje se chladí vzduchem, který dovnitř proudí díky větráčkům. Se vzduchem se do útrob počítačů ale dostává i prach, jednotlivé komponenty obaluje a vzniká tak teplo, které je následně příčinou zpomalení fungování přístrojů.

Aby šly útroby stolního počítače či notebooku dobře vyčistit, odborníci doporučují odstranit kryt a poté všechny viditelné části ofoukat stlačeným vzduchem. Pokud se ale na něco takového necítíte, svěřte zařízení raději profesionálům.