Svátek slaví morčata: Pořiďte svým dětem zvířecího kamaráda, chov morčete je nenáročný

Touží vaše děti po zvířátku na mazlení, ale pořídit psa či kočku nechcete? Dobrým řešením může být morčátko. Jako každé jiné zvíře samozřejmě potřebuje základní péči a pozornost, ale celkově není chov morčat náročný. Zvládnete to dokonce i v malém bytě. Mnohaletý chovatel Stanislav Cigánek vám poradí, kam umístit morče, jak si získat jeho důvěru a jak by měla vypadat jeho klec.

Chov morčat aneb Jak se starat o morče?

Morče patří k nejoblíbenějším domácím zvířatům. Je to především proto, že nevyžaduje takovou péči a pozornost jako jiná kontaktní zvířata. Zároveň se s vámi ale také rádo pomazlí, malé děti nepokouše a dokáže k nim být přítulné.

V čem spočívá péče o morče: Ubytujte morče v dostatečně velké a pevné kleci.

Tuto klec pravidelně čistěte. Rychlý úklid postačí 2× týdně, generální pak proveďte vždy 1× za týden.

Dopřejte morčátku kvalitní a pestrou stravu. Jako základ zvolte seno. Nezapomínejte ale také na ovoce, zeleninu a trávu. Vhodnou formou dodávejte morčátku vitamin C.

Dělejte morčeti společnost. Mluvte na něj, hrajte si s ním. Věnujte se mu.

Pokud je to možné, nechte morčátko každý den vyběhnout z klece ven.

Pečujte o jeho zdraví.

Jak chovat morčata v bytě?

Chov morčete v bytě je v dnešní době naprosto běžný. Málokterý amatérský chovatel disponuje venkovní klecí a prostorem, který bude patřit jen morčátku. Morče je nejaktivnější přes den, proto by vás v noci nemělo rušit. Počítejte ale s tím, že dokáže být pořádně hlučné. Jeho pískání se roznese po celém bytě a řvaní může někomu hodně vadit.

„Morčátka se dají chovat jak ve venkovních prostorech, tak v bytě. Při venkovním chovu jim chlad vůbec nevadí, ale musejí být v suchém prostředí bez průvanu. Ani v bytě by nemělo být morče na místě, kde je průvan. Ten mu totiž může způsobit vážné problémy, jako například rýmu a zánět v uších nebo očích. Nevhodné je také umístění v blízkosti topení. Pro chov v bytě je nejdůležitější prostorná klec. Tu je potřeba pravidelně čistit, protože při ledabylé údržbě by mohla po čase zapáchat,“ vysvětluje Stanislav Cigánek.

Nevýhody morčete

Než se pro chov morčete rozhodnete, měli byste si odpovědět na to, jestli jste schopni akceptovat všechny jeho potřeby i slabší stránky:

Morče je hodně společenský tvor. Pokud chováte jen jedno, musíte se mu věnovat, hrát si s ním a mluvit na něj. Jinak bude smutné, utrápené, ztratí chuť k jídlu a může vážně onemocnět. Jestliže jedete na dovolenou, nenechávejte ho samotné déle než 2 dny.

Protože morče miluje jídlo, znamená to, že také hodně vylučuje. Počítejte tedy s pravidelnou obměnou podestýlky a častým úklidem jeho toalety.

Pro klec musíte najít nejvhodnější místo. Nesmí být nikde v průvanu ani v blízkosti jakéhokoli topení. Vzhledem k doporučené velikosti kolem 100 cm není vždy úplně jednoduché najít správné stanoviště.

Morče dokáže být pěkně hlučné. Píská, křičí a řve. Někdy se hádá se svým morčecím kamarádem.

Péče o morče je úvazek na 6–8 let.

Morčata si sama neumějí tvořit vitamin C. Je tedy na vás, abyste jim ho pravidelně dodávali v potravě, případně potravinovými doplňky.

Morče potřebuje jako každé zvíře pravidelnou péči veterináře. Očkování, stříhání nehtů a zubů, odčervení – to jsou nejčastější důvody návštěv u veterináře.

Může být morče samo?

„Morčata jsou silně sociální zvířata. Vyhledávají kontakt a společnost. Z tohoto důvodu se většinou doporučuje chovat alespoň 2. Když nemáte možnost postarat se o více než jedno morče, tak počítejte s tím, že se mu budete muset věnovat tak, aby nijak nestrádalo,“ přibližuje Cigánek.

Jak velkou klec pro jedno či dvě morčata?

Při výběru klece se soustřeďte na její velikost, ale také technický stav a bezpečnost. Ve spodní části klece by neměl být podklad, který by mohl při běhání morčatům nějak ublížit. „Klec pro morče by měla mít alespoň 80 cm na šířku a jeden metr na délku,“ doporučuje Cigánek. Pro dvě morčata je nejvhodnější klec o délce 120 cm. Ideální je plastová vana s výškou 15 cm. Díky tomu morče uvidí pohodlně z klece ven a může se socializovat.

„Klec by měla být vybavená domečkem, seníkem, napáječkou a klidně i nějakým větším kouskem tvrdého dřeva. Morče bude mít radost, že má možnost něco okusovat. Nejlepší je nějaké ovocné dřevo jako třešeň, jabloň apod. Klec může být i patrová, aby mělo morčátko více místa na běhání. Každopádně klecí to nekončí. Důležité je dát morčeti také větší prostor, jako třeba pouštět jej po bytě nebo mu udělat nějaký letní výběh na zahradě, který by byl dostatečně zabezpečený proti predátorům,“ přibližuje Cigánek. Morčatům se v každém výběhu budou líbit i nejrůznější domečky, tunely a úkryty. Každé morče by mělo mít možnost najít si svůj vlastní úkryt.

Jak si získat důvěru morčete?

„Když si donesete domů nové morčátko, musíte nejdříve zapracovat na vzájemné důvěře. Tu si s ním musíte vybudovat. První dny je potřeba dopřát morčeti trošku klidu a ticha. Bývají často ve stresu. Potom se ho snažte nalákat na drobné pamlsky a zkoušet si ho brát na ruku. Zpočátku bude morčátko asi plaché, ale rychle si zvykne,“ radí Cigánek.

Vaši vzájemnou důvěru posílí také pravidelné krmení 2x denně ve stejnou dobu. Pokud bude morčátko první 1–2 dny stravu odmítat, nevadí. Třetí den by se však již mělo o potravu začít zajímat. Morče vás pozná podle hlasu a vůně. Mluvte na něj a nechávejte ho, aby si vás očichalo.

Další fází je pouštění morčete z klece ven. „Morče lze naučit na volný pohyb po bytě. Musíte mít ale na paměti, že je to drobné zvíře, které rádo zaleze do každé škvíry. Také je to hlodavec, proto se může stát, že vám překousne nějaký kabel. Pro tyto případy je vhodné zabezpečit byt tak, aby se vám morčátko někde nezaseklo nebo nezranilo,“ upozorňuje Cigánek.

Pokud nabídnete morčeti nějaké hračky, bude vám jistě vděčné. Ve specializovaných prodejnách najdete nespočet hraček pro morčata. Mohou to být nejrůznější tunely, kolotoče, domečky, úkryty ze sena, kartonové doplňky do klece nebo třeba míčky se schovanými dobrotami.

Jak poznat, že je morče smutné?

Nejčastěji bývá morče smutné, když se cítí být osamocené. Miluje společnost a kamarády, a pokud se mu nikdo nevěnuje, trápí se. Projevem může být nechutenství, úzkost nebo smutné pískání. To vše může přerůst ve velkou agresivitu, nebo naopak v silnou stresovou úzkost. Vyústěním dlouhodobého trápení a smutku jsou nejrůznější zdravotní problémy.

Je proto velice důležité vašeho morčecího kamaráda neustále sledovat a jakoukoli změnu jeho chování nebrat na lehkou váhu.