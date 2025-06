Přiznejme si, že plastové sudy, které často původně sloužily k uchování koncentrátů používaných v potravinářství, kosmetickém nebo lékařském průmyslu, nevypadají příliš pěkně, ale pokud je člověk může získat za nízkou cenu, či dokonce zdarma, pak jsou jasnou volbou. Co s nimi jde udělat, aby do zahrady lépe zapadly?

Pokračování 5 / 20

Máte-li k dispozici vrbové proutí, zkuste sud zahalit do výpletu. Spoustu nápadů, jak na to, najdete na internetu. Nebojte se, že to bude nedokonalé, zachrání to materiál samotný: vrbové proutí do zahrady úžasně zapadne.