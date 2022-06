Zveme vás na návštěvu panelákového bytu ze 70. či 80. let. Můžete si připomenout, jaký byl skutečný život v tomto období, kdy na trhu nebyla dostatečná nabídka vybavení a nábytku. Všechny domácnosti si tak byly podobné. Je tedy možné, že na fotkách najdete hodně z toho, co jste doma měli i vy.

Na fotkách jsou repliky domácností – je na nich klasické umakartové jádro, kompletně zařízený obývák včetně čalouněného gauče, který měl doma téměř každý, typická ložnice a původní plechová kuchyňská linka. Na stěnách nechybí vlastnoručně tkané obrazy a drhané umění. Na podlaze jsou koberce z umělých materiálů a na stěnách výrazně barevné a vzorované tapety.

Elektronika v domácnostech byla nejčastěji značky Tesla, kuchyňské linky vyráběla Jitona Soběslav a nábytek pocházel z UP Rousínov, Hikoru Písek či Dřevotvaru z Jablonného nad Orlicí. Když chtěl někdo „lepší“ zboží, musel do TUZEXU, kde se dal koupit třeba magnetofon.

I dětské pokojíky doznaly za ta léta změny. Tehdy převládaly palandy s kulatými stupátky, po nichž se nedalo lézt nahoru, vitríny na hračky a dřevěné psací stoly se zamykáním na klíček. Děti si hrály s mončičáky, céčky, stavebnicí Merkur, plechovými beruškami na klíček z podniku Kovap, plastovými tatrami, panenkami…

Na výstavu do pražské Kotvy

Život v Československu 70. a 80. let si můžete nově připomenout v Retro muzeu Praha, které je ve čtvrtém patře obchodního domu Kotva. Plochu 2 500 metrů čtverečních zaplnilo na 12 tisíc unikátních předmětů. Z výstavy pocházejí i fotografie v úvodu článku.

„Několik let jsme navštěvovali aukce a kontaktovali různé spolky, zároveň jsme v roce 2018 vypsali sbírku na designové předměty ze 70. a 80. let v Československu. Sešlo se nám úctyhodných 12 tisíc exponátů. 12 tisíc kusů historie a vzpomínek. Můžeme tak tuto dobu připomenout ‚Husákovým dětem‘ a jejich rodičům a také ji v co nejautentičtější podobě ukázat mladým lidem,“ říká Robert Vůjtek, předseda spolku Art Salon S, jenž jedinečný výstavní projekt připravoval.

Nejen domov, v expozici je celý život

Expozice rozdělená do 15 tematických okruhů mapuje netradičním způsobem běžný život, design i trendy v Československu 70. a 80. let. Došlo tak na dobovou elektroniku, dopravu, módu, kosmetiku i dobové kanceláře. K vidění jsou tehdejší reklamy, ale i trávení volného času, jako tolik oblíbené chataření a kempování. V muzeu dostávají šanci předměty, které dříve běžně patřily k našim životům, ale nyní se na ně zapomíná, protože vývoj a trendy už jsou jiným směrem.

Velká část expozice Retro muzea Praha je připravena v interaktivní formě. Každý se může zapojit do vědomostních soutěží, vyzkoušet si dobové hry a nejmenší návštěvníky zabaví interaktivní obrazovky.

Retro je oblíbené a mnoho lidí ovládá nostalgie při vzpomínání na staré dobré časy. Na výstavě si ale můžete připomenout, že ne vše bylo tak super, jak si mnozí pamatují. „Edukativně pojatá je část věnovaná komunistické propagandě. Tuto stránku normalizační doby vysvětluje především mladší generaci. Zájemci uvidí třeba odposlouchávací zařízení ve tvaru zapalovače, které pomáhalo sledovat hosty pražského hotelu Jalta,“ uvádí za organizátory výstavy Nikola Lörinczová.