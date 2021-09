Klasická sídliště mají svým obyvatelům co nabídnout. Byty bývají sice relativně malé, ale zase jednotlivé domy jsou mnohem dál od sebe než dnešní novostavby, je mezi nimi vzrostlá zeleň, často leží v dobré lokalitě s návazností na městskou dopravu. Pokud tedy investujete do rekonstrukce bytu, můžete v paneláku získat velmi pohodlné a moderní bydlení. Že to lze, dokazuje soutěž Interiér roku. V galerii v úvodu článku si můžete prohlédnout byty přihlášené do této soutěže. Napadlo by vás, že se jedná o interiéry v panelácích?

Doma trávíme spoustu času

Kvalita interiéru, ve kterém žijeme, určuje, jak se doma cítíme. "Interiéry nás téměř intimně obklopují po většinu našeho života a tím nás intenzivně ovlivňují. Jejich kvalita je tedy pro kvalitu našich životů naprosto klíčová," vysvětluje ředitel a zakladatel soutěže Interiér roku Petr Tschakert. Vliv interiéru na život si v minulém roce, plném lockdownů a práce z domova, uvědomila celá řádka lidí, kteří se pustili do proměny svého domova. Někteří nakoupili doplňky, jiní začali rovnou s rekonstrukcí – majitele panelových bytů nevyjímaje.

Někdy i desítky let staré byty

"Panelové byty jsou nesmírně zajímavým fenoménem, protože v nich v Česku žijí přibližně tři miliony obyvatel. Za první panelový dům na našem území je považován objekt v pražských Ďáblicích a je to přibližně šedesát šest let od chvíle, kdy se do něj nastěhovali první nájemníci. Nebyl však úplně typický, proto někteří historici architektury považují za první panelák až ten z roku 1954 postavený ve Zlíně," říká Petr Tschakert.

Do soutěže Interiér roku se letos přihlásilo největší množství rekonstrukcí panelových bytů v historii soutěže, celkově soutěžilo 211 soukromých i veřejných interiérů z ČR i SR, a to v několika kategoriích. O vítězích rozhodovala osmnáctičlenná mezinárodní porota vedená bývalým rektorem pražské VŠUP profesorem Jiřím Pelclem. Výsledky budou zveřejněny 21. září 2021.