Rezidence Waltrovka v pražských Jinonicích je areál bývalé továrny na letecké motory o rozloze 169 tisíc metrů čtverečních, který se změnil na moderní městskou čtvrť. Kromě obchodních a administrativních budov zde vzniklo i několik bytových domů.

"Proměnu bytu v projektu Waltrovka jsme si moc užili. Zadání bylo vcelku jednoduché, a to zařídit již hotový byt, který si klienti převzali od developera. Nezařizovali jsme celou jednotku, ale pouze obývací pokoj s kuchyní, ložnici a chodbu," říká autorka proměny Martina Pištěláková z architektonického studia Martina design.

Původní dispozice nevyhovovala

Klientům nakonec pomáhali s dispozičním uspořádáním celého bytu, jelikož původní řešení developera se pro nové majitele nezdálo vyhovující. "Nejvíce jsme dispozičně změnili obývací pokoj s kuchyní, vznikl tak jídelní stůl napojený na ostrůvek, což zvětšilo plochu obývacího pokoje. Tam jsme otočili pozici TV stěny a sedací soupravy, aby celý prostor působil jednotněji a lépe se prostorově využil. Díky navržené dispozici a předsazené kuchyni před šachtu vznikl malý úložný prostor ve vysokém kuchyňském bloku vedle trouby a lednice, a zvýšili jsme hloubku kuchyně na 80 centimetrů," vzpomínají architekti na tuto zakázku.

Ačkoliv klienti původně toužili po šedo-bílo-černém interiéru, odborníci navrhli interiér ve světlých odstínech. Jakmile klienti návrh viděli, souhlasili, přestože později viděli i návrhy ve tmavší barvě. Bytu tak vládne bílá doplněná světle šedými odstíny v kombinaci s přírodním světlým dřevem.

Místo klasických dveří posuvné

Do obývacího pokoje byly původně klasické dveře, architekti ale nechtěli, aby se otevíraly do kuchyňského bloku. Vyměnili tedy obložku bez pantů a do chodby dali prosklené dveře posuvné po stěně. Také chtěli v zádveří využít každý volný centimetr na úložné prostory a ukrýt šachtu i revizní dvířka. Vznikla tak skříň, která má ještě úložný prostor za stěnou s věšáky a čílka kryjí nejen šachtu, ale také zmíněná revizní dvířka.

"V ložnici jsme navrhli a vyrobili tapetu na míru, a protože tam klienti chtěli také kosmeticko-pracovní koutek, pracovali jsme s nábytkem tak, aby celou stěnu propojila spodní podesta, která zároveň tvoří noční stolky, úložný prostor a podpěru pod postel…," popisují architekti.

Projděte si celou realizaci na fotkách v úvodu článku.

