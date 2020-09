Povidla jsou ideálním způsobem, jak zpracovat nadbytek ovoce. Jsou snadná a lze na ně použít i plody druhé kategorie. Tedy i to ovoce, které spadlo ze stromu, což právě zralé hrušky tak často dělají. Použít můžete i ovoce otlučené a druhé jakosti. Rozhodně se ale vyhněte ovoci, které je plesnivé a hnijící, odnesla by to i povidla, která by brzy skončila v koši.

Co jsou vlastně povidla

Povidla nebo také povidlí je původně rozvařené ovoce, které odpařením vody získalo takovou hustotu, že není třeba je dále konzervovat. Tím, že se odpaří voda, se totiž zvýší podíl přirozeného cukru a kyselin, které zamezí činnosti nežádoucích bakterií.

Povidla lze připravit nejen ze švestek, ty zná asi každý. Použít můžete i další švestkové odrůdy, jako jsou renklódy, mirabelky, slívy, ale i jablka, hrušky, třešně a višně, meruňky a broskve. Překvapivě však můžete sáhnout třeba i po jahodách či borůvkách. Prostě po jakémkoliv ovoci, jehož máte nadbytek.

Dříve se povidla vařila i několik dní. Protože však moderní doba je uspěchaná a nikdo nemá čas tak dlouho povidla vařit, objevily se další recepty, které dobu přípravy povidel výrazně zkracují. Často však proto, že se do nich přidává cukr. Pokud tedy chcete zdravější variantu, prostě se držte tradic. Nevadí-li vám nějaký cukr navíc, máme pro vás skvělý recept na povidla z trouby.

Upečte si hrušková povidla

Hrušky jsou na povidla ideální, jsou velké a snadno se krájí, navíc je třeba je rychle zpracovat, protože jak se začne kazit jedna, brzy podlehne zkáze celá přepravka. Využít můžete nejen hrušky utržené ze stromu, ale právě ty padané, potlučené, rozpadající se, nakřáplé a dokonce i červivé. Vykrájejte prostě ty hezké části, které použijete, a hrušky zbavte ohryzků.

Potřebujete:

2 kila hrušek

2 lžíce octa

300–500 gramů cukru

lžičku skořice

2 lžíce rumu

3 hřebíčky

badyán

Jak na to

Pokud je slupka hrušek tvrdá, je třeba ovoce oloupat. Jinak stačí hrušky pokrájet na menší kousky a přemístit do vyššího pekáčku, který jsme předtím vyložili mokrým pečicím papírem. Ovoce pokapeme dvěma lžícemi octa a dáme do trouby předehřáté na 230–250 stupňů. (Záleží hodně na tom, jakou troubu máte a jaké s ní máte zkušenosti.) Pokud nejsou hrušky šťavnaté, vyplatí se je lehce postříknout vodou, aby se nezačaly připalovat dříve, než pustí šťávu. Pečeme 30 minut a během pečení nemícháme.

Po půl hodině hrušky posypeme polovinou množství cukru a vrátíme zpět do trouby. Pořád nemícháme, vyplatí se ale ovoce, které se shora začíná přichytávat, otočit. Pečeme dalších asi 25 minut a přidáme druhou dávku cukru.

Vyplatí se lehce experimentovat s dobou pečení i s teplotou. Hrušky, které jsou hodně šťavnaté, budou potřebovat delší dobu nebo vyšší teplotu než hrušky s malým obsahem vody.

Hotová povidla poznáme tak, že vařečkou lehce přejedete po dně pekáčku. Pokud za vařečkou zůstává brázda, jsou povidla hotová. Tehdy je čas vytáhnout povidla z trouby a vsypat roztlučený hřebíček, badyán a mletou skořici. Přidejte i dvě lžíce rumu a zamíchejte. Pokud máte rádi povidla jemná, promixujte je ponorným mixérem. Nakonec přesuňte do vyhřátých sklenic a na 10 minut otočte dnem vzhůru. V poslední fázi je třeba pracovat rychle, ale obezřetně. Povidla by při nandavání do sklenic měla být co nejvíc horká, aby se snížilo riziko zkažení. Při práci s horkými povidly, ale hrozí ošklivé popáleniny.