Muchomůrky, hříbky, ale i roztomilé špičky... Houby jsou na první pohled krásné, to vám poví každý správný houbař. Jestli i vy nemůžete odolat tomuto tajemnému kouzlu a víkend co víkend vás to táhne do lesa, pořiďte si domů některé kousky, které vám budou váš oblíbený koníček připomínat.