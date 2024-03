Skvělá a chutná houba Jidášovo ucho právě roste. Kde ji sbírat, jak ji poznat a připravit?

Jak poznat Jidášovo ucho?

Boltcovitka bezová nebo Jidášovo ucho (Auricularia auricula-judae) – jak už oba názvy napovídají, jde o houbu, která svým tvarem připomíná lidské ucho, přesněji boltec. Má chrupavčitou konzistenci, na omak je gumovitá až rosolovitá, z vnější strany má sytou hnědou barvu, z vnitřní strany pak šedohnědou. Houba přirůstá ke kmenu stromu malou nožičkou.

Jak roste, mění se tvar plodnice. Na začátku je jako malý pohárek nebo lasturka, postupně se rozevírá a může dorůst až do velikosti lidské dlaně (zhruba 10 centimetrů). Je vysoká jeden až tři milimetry. Právě v této velikosti nejvíc připomíná po utržení od kmene ucho.

Kde sbírat Jidášovo ucho

Už název napovídá, kde boltcovitku hledat – nejčastěji roste na černém bezu. Vyskytuje se na živých, ale častěji na odumírajících větvích, můžete ji hledat i v místech, kde z jedné větve vyrůstá další.

Přestože v lesích s vysokou vlhkostí roste i na dalších listnatých stromech, na první sběr se vypravte do bezového porostu. Usnadníte si tak napoprvé určování houby a později, až ji bezpečně poznáte, se můžete rozhlédnout v dalších lesních porostech.

Bezy rostou téměř všude, ale ne na každém místě se vyplatí houbu sbírat. Vybírejte si proto místa vzdálená od silnice a dalších původců znečištění. Čím vlhčí dané místo bude, tím větší šanci na nález máte i mimo deštivé období.

Kdy hledat Jidášovo ucho

Jidášovo ucho roste celoročně, ale nejlépe se mu daří při dlouhodobých deštích, kdy vlhkostí nabyde na objemu a je dobře vidět. Lze jej ale sbírat i za sucha, jen je malé, svraštělé a na větvích se špatně hledá. Pokud ale budete vědět, kde roste, snadno ho objevíte.

Nesbírejte ucho, když je porostlé mechem, řasou, rozpadá se, je místy černé nebo vykazuje jiné známky viditelné degradace.

Možná záměna

Boltcovitce bezové je podobná bolcovitka střevovitá , která je též jedlá.

, která je též jedlá. Dále je možné ji zaměnit s černorosolem bukovým, což je nejedlá houba, která vyrůstá na listnatých stromech, nejčastěji buku. Na větvích tvoří hrbolaté porosty černé barvy, na rozdíl od ucha nejde od stromu příliš oddělit.

K záměně svádí i černorosol terčovitý – je Jidášově uchu poměrně podobný, vyrůstá na větvích topolu nebo vrby. V mládí je světle hnědý a stářím tmavne. Na rozdíl od boltcovitky nemá chrupavčitou konzistenci, je rosolovitý.

– je Jidášově uchu poměrně podobný, vyrůstá na větvích topolu nebo vrby. V mládí je světle hnědý a stářím tmavne. Na rozdíl od boltcovitky nemá chrupavčitou konzistenci, je rosolovitý. Pokud narazíte na destici chřapáčovu, můžete si i ji na první pohled splést s uchem, ale tato houba roste na tlejícím smrkovém dřevě. Je to výborná jarní houba, lze ji nalézt od března do května, je křehká a má béžovou až světle hnědou barvu.

Jak uskladnit Jidášovo ucho? Usušte ho!

Ucho Jidášovo lze sušit, například v sušičce na ovoce. Musí být usušeno opravdu dobře, jinak se bude lepit. Jak je pak používat? Nasušené ho dejte do misky, zalijte horkou vodou, přikryjte pokličkou a nechte deset minut louhovat. Ucho se krásně rozvine.

Čaj z ucha

Očištěné a umyté ucho dejte vařit do 0,5 litru vody po dobu 15 minut (můžete pro větší intenzitu nakrájet). Poté čaj slijte, případně oslaďte.

Recepty z Jidášova ucha

Boltcovitka nemá výraznou houbovou chuť, ocení ji tak i ti, co běžné houby nekonzumují. V jídlech je na ní zajímavá zejména její struktura.

Houba se skvěle hodí do čínské a obecně asijské kuchyně. Lze ji přidat k masu a zelenině v sójové omáčce, přihodit ji můžete do smažených rýžových i skleněných nudlí, zabalit do závitků (smažených i čerstvých), hodí se do polévek, můžete ji přidat do rizota, kuskusu. Vynikající bude uvařená v kokosovém mléce na thajský způsob.

Na rozdíl od mnoha jiných hub lze boltcovitku konzumovat i za syrova. Své místo tak najde v různých teplých i studených salátech.

Na co je dobré Jidášovo ucho aneb Když houby léčí

V Číně se Jidášovo ucho používá po staletí v tradiční medicíně pro své široké spektrum léčivých účinků. Nejprve se suší a poté se z něj připravuje čaj, odvar nebo tinktura.

Houba obsahuje polysacharidy, které stimulují imunitní systém a pomáhají organismu bojovat proti infekcím. Betaglukany zase pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Má antikoagulační účinky a pomáhá předcházet tvorbě krevních sraženin, což dále snižuje riziko infarktu, mozkové mrtvice a dalších kardiovaskulárních onemocnění. Má protizánětlivé účinky a obsahuje vlákninu, která podporuje trávení a pomáhá předcházet zácpě. Obsahuje antioxidanty, které chrání buňky před poškozením volnými radikály, dokáže tak bojovat proti stárnutí a vzniku chronických onemocnění.