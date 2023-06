Během jarních a letních měsíců zaplavují květinářství nízké hortenzie v mnoha barvách, pěstované v nádobách a vhodné k pozdější výsadbě do zahrady. Možná už nějakou máte od loňska nebo jste ji dostali letos. Co s ní? Jakých chyb se vyvarovat, aby se hortenziím dařilo?

Jak pěstovat hortenzie? Podívejte se na video:

Chyba první: Hortenzie ve stínu

Hluboký stín není pro hortenzii to pravé, k životu potřebuje světlo jako jiné rostliny. Choulostivější a v nádobách pěstované druhy přivítají místo s rozptýleným světlem, nádobové hortenzie můžete později postupně zvykat i na slunce, případně je vysadit i na osluněné místo. U hortenzií s výrazně barevnými květy (například červenými, sytě růžovými či pestrými) se ve stínu dočkáte bledých a nevýrazných odstínů. Možná jste při prázdninových cestách viděli kvést hortenzie v parcích a zahradách jižní Evropy, kde není o slunce nouze, a přece nádherné barevné květy přitahují pozornost už z dálky. V našich podmínkách je nebezpečná osluněná poloha v zimě, kdy se po nočních mrazech do rostlin opře slunce. Zastínění rostlin chvojím nebo textilií je v takovém případě vhodnou ochranou.

Chyba druhá: Nevhodné pH půdy

Pro hortenzie je nejvhodnější mírně kyselá půda s pH 5–6,5. Nové hybridy už nejsou tak vyhraněné ke kyselosti půdy a přizpůsobí se i běžné zahradní zemině (když jim ale přidáte rašelinu, budou spokojenější). Zemina by měla být navíc lehčí a živná: hortenzie jsou poměrně mohutné keře a spotřebují dost živin, které by z těžké půdy špatně přijímaly. Stojí za to koupit speciální směs nebo si namíchat zeminu, v níž bude po jednom dílu rašeliny, jehličnaté hrabanky, písku a kompostu. Těžké a kamenité půdy zpomalují růst hortenzií, květy jsou menší a špatně se vybarvují.

Chyba třetí: Nepravidelnost v závlaze

Hortenzie v lehké a propustné půdě potřebuje pravidelný přísun vody (zem rychleji vysychá). Nejhorší je nechat rostlinu téměř na suchu (povadající listy) a pak ji utopit v bahně. V letním období mají rostliny opravdu velkou spotřebu vody (čím větší keř, tím vydatnější zálivka). Na to odkazuje ostatně i jejich latinský název Hydrangea. Stejně jako nádobovým hortenziím by neměl přeschnout bal, tak by neměly suchem strádat ani hortenzie na záhonech. Na větších záhonech můžete problém se zálivkou vyřešit kapénkovou závlahou, pomůže i zakrytí půdy fólií a mulčovací kůrou.

Chyba čtvrtá: Hnojení v době květu

Rychle rostoucí hortenzie potřebují pochopitelně dostatek živin. Pokud jste jim při výsadbě dopřáli kompost, za dva roky už je budete muset přihnojovat. Nejpřijatelnější formou jsou kapalná hnojiva aplikovaná formou zálivky. Po narašení můžete přihnojovat rostliny do doby, než nasadí na květ. Po dobu kvetení nepřihnojujte, další etapa přihnojování nastane až v létě a poslední v září – to aby mohlo vyzrát před zimou dřevo a bylo odolnější proti mrazům. Hnojivo řeďte vždy podle návodu, většími dávkami rostlinám uškodíte. Na zimu pokryjte plochu nad kořenovým balem rašelinou, koncem zimy pak přidejte kompost nebo začněte s přihnojováním podle počasí během března a dubna.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde najdete další užitečné rady týkající se pěstování hortenzií.