Jedovatá cuketa: Kdy vám může uškodit a jak ji bezpečně poznat

Cuketa patří k letním stálicím naší kuchyně. Roste rychle, dobře chutná a dá se připravit na desítky způsobů – grilovaná, zapečená, v polévce nebo nastrouhaná v těstě na bábovku. Ale pozor: i tahle zdánlivě nevinná zelenina se může proměnit v tichého zabijáka. Hořká cuketa totiž může být jedovatá.
Jak poznám, že je cuketa jedovatá?
Klíčovým slovem je v tomto případě hořkost. Pokud je cuketa v syrovém stavu hořká (někdy až ostře štiplavá), v žádném případě ji nejezte, ani tepelně neupravujte. Nejde o nepříjemnou chuť způsobenou její přezrálostí, ale o indikátor, že cuketa obsahuje kukurbitaciny, tedy přírodní toxiny, které se vyskytují ve všech tykvovitých rostlinách. Za normálních okolností je jich v běžných pěstovaných cuketách mizivé množství. Jenže při špatném šlechtění, křížení s okrasnými tykvemi nebo samovýsevu ze semínek z předchozí sezóny může dojít k tomu, že se genetika „zblázní“ a rostlina začne tyto látky produkovat ve vysoké koncentraci. A pak je zaděláno na problém.
Kdy se projeví otrava cuketou?
Rychle. Příznaky se obvykle objeví do 30 minut až dvou hodin po požití. Mezi hlavní projevy patří prudké bolesti břicha, nevolnost a zvracení, silný průjem, celková slabost, závratě.
Je cuketa v syrovém stavu hořká? V tom případě ji nejezte ani tepelně neupravujte!
Co se stane, když sníte hořkou cuketu?
V mnoha případech způsobí pouze uvedené nepříjemné zažívací potíže, v některých situacích ale může dojít i k dalším zdravotním komplikacím: dehydrataci, nízkému tlaku, rychlému tepu, závratím nebo bolesti hlavy a v nejextrémnějších případech i k neurologickým potížím či selháním. Za toxický efekt může látka zvaná kukurbitacin, která je v rostlině termostabilní: to znamená, že vařením, pečením ani grilováním se nezničí. V roce 2024 byla kvůli otravě kukurbitaciny ošetřena žena z České republiky s těžkým krvavým průjmem, bolestmi břicha a poškozením jater. Smrtí skončil 79letý muž z Bádenska-Württemberska, který v důsledku otravy zemřel.
Máte pocit, že cuketa je hořká?
-
Okamžitě ji přestaňte jíst a sousto vyplivněte.
-
Vyhledejte co nejdříve lékaře a řekněte mu, že jste konzumovali hořkou cuketu. I malý náznak hořkosti může indikovat přítomnost toxinů, a lékař tak může rychle nasadit vhodná opatření (např. hydrataci, symptomatickou léčbu).