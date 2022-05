Hořcový stromek kvete od června do podzimu

Jeho květy rozhodně nepřehlédnete! Mají výraznou, sytě modrofialovou barvu (můžete však pořídit i bíle kvetoucí kultivar) a rostlina je jimi doslova obsypaná. Svým zbarvením připomínají květy hořce, podle nichž dostal liliovník hořcokvětý (Lycianthes rantonnetii, syn. Solanum rantonnetii) své druhové jméno. Jeho domovinou je území Argentiny a Paraguaye, z čehož pak můžeme odvodit pěstitelské nároky, které má.

Co encián potřebuje, aby dobře rostl

Liliovník hořcokvětý potřebuje humózní, výživnou zeminu s neutrálním pH. Přesazujte ho v případě potřeby vždy na jaře, na začátku sezony. Jakmile pomine riziko květnových mrazíků, umístěte ho ven, na chráněné, slunné místo – bude se mu dařit tam, kde oleandrům, olivovníku nebo třeba muškátům – a dopřejte mu dostatek vody a pravidelnou dávku hnojiva. Substrát by nikdy neměl přeschnout, na to je hořcový stromek citlivý. Od června až do podzimu vás potom odmění bohatým květenstvím. Odkvetlé květy odstraňujte i s částí větviček, rostlinu tím zahustíte.

Vzhledem k tomu, že se jedná o přenosnou rostlinu, pěstuje se hořcový stromek ve květináči. Někteří pěstitelé ho i s ním na léto zapouštějí do záhonu (často se to tak dělá například s durmany), díky čemuž se zemina v květináči udržuje snadněji vlhká a nevysychá tak snadno jako v nádobě.

Chraňte ho před mrazy

S příchodem chladnějších podzimních dnů je třeba jej včas schovat do bezmrazé místnosti. Pokud v ní bude více než 10 stupňů Celsia, hořcový stromek pokvete dál. Přezimování není problémem ani ve větším chladu, kde je zhruba kolem 5 stupňů Celsia – opět podobně jako u známějších teplomilných rostlin. Máte-li k dispozici jen tmavý prostor bez světla, zvládne to i bez něj, v tom případě ale rostlinu nezalévejte. Celoročně kontrolujte její zdravotní stav, s oblibou se do ní pouští savý hmyz. Pokud mšice či svilušky objevíte, použijte na ně vhodný přípravek.

Hořcový stromek můžete pěstovat jako keř nebo na kmínku

Dorůstá do výšky 0,5 až 2 metry. V našich podmínkách počítejte spíše s nižším vzrůstem a s poměrně rychlým, bujným růstem. Původně se jedná o keř. Aby byl zahuštěný, košatý a vypadal upraveně, a ne jako koště, je třeba ho pravidelně každým rokem hned na jaře radikálně sestřihnout a potom ho v průběhu sezony tvarovat podle svých představ. Pěstovat ho můžete také jako stromek s kulovitou korunou. Buď si ho koupíte už zapěstovaný na kmínku, nebo necháte růst jen jeden výhon, který bude postupně sílit, a až dosáhne výšky, která vám vyhovuje, zastřihnete vrcholek. V tomto místě se pak rostlina začne větvit a vytvoří korunku, kterou budete udržovat ve vámi zvolených rozměrech.