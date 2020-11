Co budete potřebovat? Pěknou dýni, čím větší, tím lepší. Použít se dá i tykev, tuřín nebo dokonce krmná řepa, ale ta vám vydrží kratší dobu. Dále fixu, abyste si předkreslili, kde budete řezat, ostrý nůž, lžíci na dlabání a svíčku. Pokud máte vše připraveno, můžete se pustit do kreativního díla.

Dýně na Halloween se může smát i mračit

Nejprve se rozhodněte, jestli vaše strašidlo z dýně bude děsivé, nebo naopak mile vyhlížející. Podle toho si fixou předkreslete tvar rtů, zubů, očí a obočí, načrtněte si také nos a uši. Díky těmto čárám se vám pak bude snadněji vyřezávat.

Vezměte si ostrý nůž a nahoře v tykvi vyřízněte „pokličku“ – jakési kolo v takové velikosti, aby se dala tykev dobře vydlabat a pohodlně se do ní vešla vaše ruka. Dejte si ale pozor, aby tato „poklička“ nebyla zase moc velká a nezasahovala do očí budoucího strašidla. Odříznutý vršek tykve nevyhazujete, po vydlabání ho vrátíte opět na své místo.

Lžící a ostrým nožem dýni vydlabejte a pak vyřežte fixou předkreslené tvary. Tím se z obyčejné tykve stane zamračené nebo rozesmáté strašidlo, do něhož zbývá už jen vložit svíčku a zapálit ji.

Jestliže se vám samotná tykev bude zdát málo efektní, klidně ji přizdobte, nejlépe přírodními materiály. Můžete jí přidělat vlasy z mechu, lýka nebo provázku. Na obočí se zase dají použít bodláky a na uši listy nebo kůra.

Dekorace na Halloween má mnoho podob, inspirujte se

Strašidelnou dýni můžete dát třeba na parapet, balkon nebo ke vchodovým dveřím. Pokud vám přijde, že tykev je na ozdobu málo, můžete si Halloween zpestřit dalšími artefakty.

Okna se dají vyzdobit strašidýlky, které nakreslíte barvami na sklo (koupíte v každém papírnictví za pár desítek korun i s předlohou). Na parapet zkuste dát zasazený vřes s malou ozdobenou nebo vydlabanou tykvičkou. U vstupu do vašeho domu nebo bytu se kromě svítící tykve bude krásně vyjímat nějaká ta čarodějnice nebo duch. Spoustu inspirace pro halloweenskou dekoraci najdete ve fotogalerii v úvodu článku.

Halloweenu se nebojte, sice nepochází přímo z naší historie, ale pokud se vám líbí – a co víc, pokud to udělá radost vašim dětem – tak noc plná tajemství stojí za to.