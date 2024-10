Hadi jsou v zahradě vítáni, zbaví vás myší i jiných škůdců. Čím jim prospějete?

Jak udělat hadník

Skládá se z ohrádky a výplně. Na ohradu můžete použít stará prkna, kameny, cihly, které umístíte do co nejméně používaného koutu zahrady. Ujistěte se, že má konstrukce dostatek vchodů a východů, jejich maximální průměr by měl být 20 centimetrů, aby se na hady nedostali jiní predátoři. Ideální výška konstrukce je zhruba jeden metr. Dovnitř navrstvěte měkkou, výhřevnější vrstvu – listí, seno, piliny, hobliny, poté zase vrstvu klacíků a větviček, kterou opět zaházejte měkkou vrstvou. Můžete prokládat lepenkou, papírem nebo kompostem. Díky rozkladným procesům se uvnitř vytvoří potřebné mikroklima pro vývoj vajíček. Dbejte na to, aby byl hadník umístěn na suchém a teplém místě. Výplň si bdue sesedat, a tak ji bude potřeba jednou za rok doplnit.