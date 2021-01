Háčkované hračky: Inspirujte se, jaké krásné kousky můžete dětem vyrobit

Plyšoví medvědi stále patří mezi nejoblíbenější hračky a každé dítě by mělo mít alespoň jednoho. Pokud se vám žádný nelíbí v hračkářství, můžete svému potomkovi jednoho uháčkovat. A protože se obecně hračky dělají většinou z krátkých a dlouhých sloupků, s návodem to zvládne i začátečník.

Medvídci "Me to you" jsou stále oblíbení. Se správným návodem můžete uháčkovat krásnou variantu svým dětem. Našité švy pak z každé hračky udělají dokonalý originál.