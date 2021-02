Háčkované čepice pro malé i velké. Inspirujte se v galerii

Triky, jak vylepšit dům či byt před prodejem,… I když je doba na prodej nemovitosti ideální, víc kupujících znamená šance prodat dům či byt za více peněz. Investice do vzhledu nemovitosti se ale musí vyplatit. Co kupující ocení? A co se stane v nejbližší době s cenami nemovitostí? Mrkněte na video v úvodu článku. |