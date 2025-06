Garcinie kambodžská: Pomáhá s hubnutím i s chutěmi k jídlu. Co to je a jak se používá?

Možná jste na její název narazili v reklamě na zázračné spalovače tuků. Možná vám garcinii kambodžskou, známou také jako jablko sytosti, doporučila kamarádka, která zhubla pár kilo bez hladovění. Co je tato exotická rostlina vůbec zač a skutečně při hubnutí pomáhá?

Co je to garcinie kambodžská a jaké má využití?

Garcinie kambodžská (Garcinia cambogia) je tropické ovoce připomínající malou dýni nebo tykev. Roste hlavně v jihovýchodní Asii: v Thajsku, Indonésii nebo Kambodži. V tradiční asijské medicíně se používá už stovky let, hlavně při problémech s trávením. To, co dnes najdete v doplňcích stravy, je extrakt z její slupky, který obsahuje účinnou látku zvanou HCA (kyselina hydroxycitronová). A právě ta je důvodem, proč se garcinie tak často zmiňuje v souvislosti s hubnutím.

Zralé plody garcinie mají žlutou až načervenalou barvu, nezralé jsou zelené, tvrdší a dost kyselé. V doplňcích stravy se využívá hlavně sušená slupka; právě ta obsahuje účinnou kyselinu HCA. Ale pozor, garcinie má i jiné využití, a sice v kuchyni. V Indii, na Srí Lance nebo v Thajsku ji znají jako kudampuli nebo malabar tamarind a dávají ji do curry nebo na ryby. Slupky se suší a solí, což pomáhá nejen konzervaci, ale i dochucení. Výsledkem je opravdu výrazná, kyselá chuť.

Jak může garcinie pomoci při hubnutí?

Podle výzkumů má HCA několik účinků, které mohou podpořit hubnutí:

Snížení chuti k jídlu : HCA má vliv na hladinu serotoninu v mozku. Jednoduše řečeno: pomáhá vám, abyste tak často neměli chuť„na něco malého“.

Blokování tvorby tuků : HCA může bránit tělu, aby z nadbytečných sacharidů vytvářelo tukové zásoby.

Podpora metabolismu: někteří lidé uvádějí, že se po užívání garcinie cítí méně unavení a mají více energie.

Důležité je ale vědět, že její účinky nejsou zázračné. Garcinie může pomoci jako podpůrný prostředek, ale nejlépe funguje v kombinaci s vyváženým jídelníčkem a pravidelným pohybem – třeba na zahradě, kde se kalorie pálí samy.

Nač si dát pozor?

Doplňky s garcinií se obvykle prodávají ve formě kapslí. Vybírejte takové, které mají:

alespoň 50–60 % HCA ,

jasně uvedené dávkování ,

a nejlépe i certifikovaný původ.

Vhodná dávka se obvykle pohybuje mezi 500–1500 mg HCA denně, rozdělená do několika dávek před jídlem.

Vedlejší účinky bývají vzácné; někdo může zaznamenat zažívací obtíže, sucho v ústech nebo bolest hlavy. Pokud máte problémy s játry, cukrovkou nebo berete léky, určitě se předem poraďte s lékařem.

Pomáhá garcinie, nebo ne?

Garcinie kambodžská sama o sobě zázraky nesvede. Ale pokud si ji vezmete jako pomocníka, třeba v případech, kdy večer bojujete s chutí na sladké, nebo při přechodu na lehčí jídelníček, může vás podpořit.

Pokud byste chtěli doplňky s garcinií vyzkoušet, vybírat můžete v nabídce lékáren nebo v obchodech se zdravou výživou. Jen si dávejte pozor na „super výhodné balíčky“ z neznámých e-shopů.

Můžu si garcinii vypěstovat doma?

Teoreticky ano, ale nepočítejte s tím, že vám vyroste v truhlíku vedle bazalky. Garcinie potřebuje vlhké tropické klima, hodně světla a stálou teplotu. Takže jako pokojová rostlina u většiny z nás zatím moc šancí nemá.

Zdroj náhledového obrázku: iStock

