Má svou hlavu

Ideální je si pořídit fretku z jarního vrhu. Když ji dostanete domů, mělo by jí být alespoň 7–8 týdnů, pozorně si ji prohlédněte, mládě by mělo být čilé a hravé. Pokud si fretku odnesete přímo od chovatele, bude lépe připravená na kontakt s lidmi. Temperamentní zvířátko se dá do jisté míry ochočit. Je ale svéhlavé podobně jako kočka, věrně jako pes vás pravděpodobně poslouchat nebude. Na druhou stranu fretku lze naučit na vodítko, a když se jí budete trpělivě věnovat, pochopí, že nesmí likvidovat nábytek. Prospí 16 až 20 hodin denně, ve zbývajícím čase ale potřebuje zabavit.

Na člověka, který o ni pečuje, si velmi zvykne. Na začátku to může chvíli trvat, pozor tedy při manipulaci. Má pořádně ostré zuby a drápy. Berte ji do ruky za kůži na krku nebo ji podeberte dlaní. Nevylekejte ji, mohla by vás škrábnout nebo kousnout. Fretka by totiž neměla být ve stresu, může pak nepřiměřeně reagovat. Trestání v tomto případě není správnou cestou. Protože při problémech syčí, doporučují chovatelé také zasyčet. Na obvyklé povely nereaguje. Při stisku nevytrhávat, ale rozevřít tlamičku a za zátylek odnést.

Jak velkou klec

Než si pořídíte fretku, je vhodné připravit jí „bydlení“. Fretka se většinou chová ve velké kleci, případně ve voliéře. Klec by měla mít rozměry alespoň 100 x 50 x 70 cm a nesmí stát v průvanu. Fretce vyhovuje obvyklá pokojová teplota mírně přes 20 °C. Tohle zvířátko nesnáší ani vysoké teploty.

Co potřebuje fretka? Klec pro fretku rozhodně nemá zůstat prázdná pouze s miskou na krmení a napáječkou na vodu. Fretka je velmi hravá a potřebuje zábavu. Proto ji velmi potěší různé drobné hračky a míčky, hodí se ale třeba i různé prolézačky a tunely. Do klece fretce pořiďte na ležení pelíšek nebo závěsné odpočívadlo. Zajímavé je, že fretky rády spí v uzavřeném prostoru. Důležité je myslet na toaletu. Fretky jsou velmi čistotné a snadno se naučí toaletu (záchod s kočkolitem) používat.

Příprava na volný pohyb fretky

Fretka nemusí trávit veškerý čas v kleci, pro zábavu jí můžete dopřát volný pohyb, ať už v rámci bytu nebo venku na vodítku. Doporučují se alespoň tři hodiny denně. Když se rozhodnete fretku pouštět po bytě, je třeba se na řadu věcí připravit. Fretka je velmi divoké a zvídavé zvíře a její pozornosti jen tak něco neunikne. Uklidit by se měly volně položené věci, sklenice s nápoji, ráda se také hrabe v hlíně, takže pozor na květináče. Mohla by se pustit i do prohledávání odpadkového koše. Je potřeba dávat pozor na úzká místa za nábytkem, kam by mohla zalézt a těžko se dostat zpět. Fretka se těžko hlídá, a tak je potřeba omezit prostor pohybu, aby vám celou domácnost nezpřeházela naruby.

Jak krmit fretku

Základem stravy fretky by mělo být maso. Tato zvířátka mají rychlý metabolismus a jedí často. Krmit se dá třemi způsoby: granulemi pro fretku, kombinací granulí a syrového masa nebo metodou BARF – to je jakýsi návrat k přirozenosti, tedy metoda výživy masožravých domácích zvířat přirozeným způsobem – syrové maso, kosti a zelenina. Napodobit jejich přirozenou stravu může třeba myš. Co ale fretkám chutná, je krmivo pro kočky (konzervy a kapsičky). Fretka nesmí dostat piškoty, sladkosti a čokoládu, pečivo, solené a kořeněné potraviny. Nenabízejte jí ani zbytky lidské stravy, nehodí se ani syrové vepřové maso. Jako pamlsky můžete fretce podat pastu s maltózou, která zároveň brání ucpání střev v období línání, dále probiotickou pastu (max. dvě lžičky denně), vařené nebo syrové maso kromě vepřového a ryby omezeně. V malém množství může dostat za studena lisované oleje. Hodí se také takzvané bonbony pro fretku nebo kočku. Hlavně ale nezapomínejte na dostatek vody.

Zdravotní péče o fretku

Správná péče vyžaduje také kontroly na veterině. Povinné je očkování proti vzteklině a doporučovaná je i psinka, protože ta je pro fretku smrtelná. Odčervení se doporučuje až po případném nálezu ve vyšetřovaném trusu.

Původ fretky

Fretka je šelma z čeledi lasicovitých a potomek tchoře tmavého. Už před 2000 lety byla domestikována jako prostředek k hubení přemnožených hlodavců a králíků. Jako domácího mazlíčka si fretku pořizovala za časů renesance italská šlechta. Při dobré péči se fretka dožívá až 8 let.