Fotoinspirace: Malé zahrady jsou úchvatné, víte-li, jak je založit

Ne každý touží po velké zahradě, v níž by pěstoval i užitkové rostliny a s níž je spojena spousta práce. Někdo chce jen malé, klidné místo uprostřed zeleně, kde by mohl bez zvídavých pohledů kolemjdoucích nerušeně relaxovat. Je to i váš případ?