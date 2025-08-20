Stačí pár starých prken a jedno okno a malé pařeniště je na světě. Pinterest

Fóliovník může mít i poněkud netradiční podobu. Pinterest

Ve skleníku z PET lahví vám zelenina poroste jak z vody. Pinterest

Skleník si můžete necgat postavit i na míru. Pinterest

Se zděnou podezdívkou bude skleník vypadat skvěle. Pinterest

Prázdné PET lahve se dají využít i takto. Pinterest

V takovém skleníku se rostlinám bude dařit skvěle. Pinterest

I z malého skleníku budete mít velkou úrodu. Pinterest

Využít se dají i stará okna. Pinterest

Skleník nikdy nezapomínejte pravidelně větrat. Pinterest

Skleník Pinterest

Nebojte se využít každý volný prostor. Pinterest

Skleník Pinterest

Skleník Pinterest

Skleník Pinterest

Skleník Pinterest

Při stavbě můžete využít třeba staré dveře. Pinterest

Fóliovník Pinterest

Skleník Pinterest

Okurky vám ve fóliovníku porostou jako divé. Pinterest

Skleník Pinterest

Skleník Pinterest

Skleník Pinterest

Jednoduchý malý fóliovník zvládnete vyrobit za dopoledne. Pinterest

Skleník Pinterest

Polykarbonátové skleníky mají dobré izolační vlastnosti, dlouhou životnost a odolnost. Pinterest

Fóliovník Pinterest

Fóliovník Pinterest

Fóliovník Pinterest

Fóliovník Pinterest

Skleník Pinterest

Fóliovník Pinterest

Fóliovník Pinterest

Pinterest

Fóliovník Pinterest

Fóliovník Pinterest

Přenosné pařeniště Pinterest

Fóliovník Pinterest

Skleník Pinterest

Fóliovník Pinterest

Na výrobu konstrukce fóliovníku můžete využít i PVC trubky. Pinterest

Skleníky, jejichž stěny tvoří prázdné plastové flašky, jsou hitem poslední doby. Pinterest

Skleník Pinterest

Skleník Pinterest

I malý skleník stačí. Pinterest

Fóliovník může mít mnoho podob. Pinterest

Skleník Pinterest

47
Fotogalerie

Skleník či fóliovník postavíte svépomocí: Podívejte se, jak na to

Lenka Chvostová
21. srpna 2025

Jsou nezbytným vybavením každého drobného pěstitele. Zajistí totiž ideální klima pro vaši zeleninu a rostliny, které porostou jak z vody. Mohou mít ale mnoho velikostí a podob. Podívejte se do naší galerie a inspirujte se!

Pokud stále ještě váháte, zda pořídit pařeniště, fóliovník, nebo skleník, musíte si v první řadě ujasnit, na co ho chcete využívat a kolik prostoru máte k dispozici. Díky malému pařeništi si sami předpěstujete třeba sadbu celeru, póru, květák, kedlubny, zelí i kapustu. Už zjara si také budete moci pochutnávat na chutném raném salátu a ředkvičkách. Milovníci kytiček v něm zase mohou předpěstovat letničky. Ve fóliovníku a skleníku pak můžete pěstovat a sklízet především papriky, salátové okurky a rajčata. Úroda bude podstatně větší, než když rostliny vysadíte na záhon. Navíc budete sklízet dříve a podstatně déle.

Co nejdřív promyslet

Důležité je i to, kolik peněz jste do stavby ochotni dát. Fóliovníky nejsou finančně tolik nákladné, za skleník už si ale budete muset připlatit. Je však jen na vás, zda si pořídíte hotový výrobek, nebo se pustíte do vlastnoruční výroby či stavby. V takovém případě můžete hodně ušetřit. Využít se totiž dají stará prkna, latě, ale i celá okna a dveře. Rám fóliovníku lze sestavit i z vodovodních PVC trubek. Vytvořit můžete skleník z PET lahví. Nevěříte? Podívejte se do naší fotogalerie, kde i takové stavby jsou, a načerpejte inspiraci!

