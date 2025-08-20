Jsou nezbytným vybavením každého drobného pěstitele. Zajistí totiž ideální klima pro vaši zeleninu a rostliny, které porostou jak z vody. Mohou mít ale mnoho velikostí a podob. Podívejte se do naší galerie a inspirujte se!
Pokud stále ještě váháte, zda pořídit pařeniště, fóliovník, nebo skleník, musíte si v první řadě ujasnit, na co ho chcete využívat a kolik prostoru máte k dispozici. Díky malému pařeništi si sami předpěstujete třeba sadbu celeru, póru, květák, kedlubny, zelí i kapustu. Už zjara si také budete moci pochutnávat na chutném raném salátu a ředkvičkách. Milovníci kytiček v něm zase mohou předpěstovat letničky. Ve fóliovníku a skleníku pak můžete pěstovat a sklízet především papriky, salátové okurky a rajčata. Úroda bude podstatně větší, než když rostliny vysadíte na záhon. Navíc budete sklízet dříve a podstatně déle.
Co nejdřív promyslet
Důležité je i to, kolik peněz jste do stavby ochotni dát. Fóliovníky nejsou finančně tolik nákladné, za skleník už si ale budete muset připlatit. Je však jen na vás, zda si pořídíte hotový výrobek, nebo se pustíte do vlastnoruční výroby či stavby. V takovém případě můžete hodně ušetřit. Využít se totiž dají stará prkna, latě, ale i celá okna a dveře. Rám fóliovníku lze sestavit i z vodovodních PVC trubek. Vytvořit můžete skleník z PET lahví. Nevěříte? Podívejte se do naší fotogalerie, kde i takové stavby jsou, a načerpejte inspiraci!