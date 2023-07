Fenykl pěstovaly už naše babičky

Na jejich zahrádkách rostl převážně fenykl pravý, který tvoří květy a semena, jež se využívají jako koření, které zároveň léčí zažívací potíže. Šlechtěním pravého fenyklu vznikl hlíznatý fenykl, rostlina s mnoha pozitivními účinky na lidský organismus, a co většinou lidé nevědí, také zvyšuje laktaci.

Hlíznatý fenykl se pěstuje pro bulvu sladké, ale delikátní chuti. Bulva na první pohled připomíná bílou cibuli, je však vertikálně zploštělá a má podélné rýhování. Pokud se chcete pustit do pěstování fenyklu právě kvůli jeho bulvám, sáhněte po fenyklu zvaném boloňský, sicilský, palermský, florentský, sladký nebo hlíznatý.

Jak na výsev fenyklu a další pěstování

Důležitý je správný čas výsevu, protože pokud jde rostlina do květu, bulvy jsou malé a nevýrazné. Abychom dosáhli právě velkých, křehkých bulev, vsaďte na přímý výsev do záhonu v období od poloviny června zhruba do konce července (nebo první poloviny srpna). Od setí do sklizně potřebuje zhruba 70 dní. Právě krátící se dny se postarají o to, aby rostlina nešla do květu. Proto je fenykl ideální druhou plodinou v osevním postupu.

Vysazujte jej do sponu 30 × 15 centimetrů nebo semenáčky na spon vyjednoťte. Dospělá rostlina je totiž poměrně široká a potřebuje dostatek slunce. Před výsevem půdu důkladně zbavte plevele, nakypřete ji a poté vysejte semeno. Během vegetace již jen mulčujte, protože fenykl je náchylný, a pokud mu porušíte kořeny, nevytvoří velké bulvy.

Fenykl si můžete i předpěstovat do květináčků, v takovém případě potřebuje teplotu nad 20 °C, aby dobře rostl, a ven do záhonu patří až po zmrzlých mužích. Přesazovat musíte opatrně, protože rostlina je náchylná a při poškození kořenů netvoří tak pěkné bulvy. Ideální čas k přesazení do záhonu je, když má sazenice tři až čtyři listy.

Zahrádkáři pro výraznou chuť lehce přihrnují bulvy o velikosti slepičího vejce zeminou, která je chrání před vysušením, hlízy se vybělí, zjemní a zesládnou. Ideální velikost pro sklizeň je 10 centimetrů, starší bulvy jsou tužší (níže ale poradíme, jak tuto tuhost překonat).

Sklizeň fenyklu: Zkuste to postupně!

Fenykl můžete sklízet postupně. Při první sklizni těsně nad zemí odřízněte bulvu. Kořeny ponechte v záhonu, ony znovu obrazí a vyraší na nich jemné výhonky, které můžete použít do salátů či k výrobě fenyklového oleje. Poslední sklizeň by měla proběhnout před prvními mrazíky. Vyryté rostliny pak můžete do zásoby uložit do půdy v pařeništi nebo do sklepa, kde vydrží delší dobu.

Využití fenyklu: Zpracujte ho celý

Fenykl můžete spotřebovat celý. Pokud rostlina vyběhne do květu a následně utvoří semena, usušte je. Můžete z nich vařit čaj pro lepší zažívání či připravit kloktadlo k odstranění zápachu z úst. Použít se dají i jako koření, například do polévek, marinád a dresinků. Fenyklové vlasy, tedy ta jemná část na vrchu zeleniny, poslouží k výrobě fenyklového oleje – stačí je spolu s dalšími odřezky namočit do olivového oleje, zahřát na 80 °C a nechat louhovat alespoň 24 hodin.

Stonky a listy fenyklu pak můžeme využít k ochucení polévek, zeleninových směsí, salátů i dalších pokrmů.

Konzumovat můžete fenykl i čerstvý, jen tak v salátech. V letních teplech příjemně ochlazuje organizmus. Protože jde ale o poměrně tuhou zeleninu, nakrájejte ho předem na plátky a namočte na 15 minut do studené vody s ledem. Hezky zkřehne a rozvine svou chuť.

Za tepla upravený fenykl se hodí jako příloha k masu místo brambor i jako vegetariánské jídlo. Nejprve jej pomalu uvařte v osoleném mléce nebo upečte v alobalu. Až změkne, je třeba jej nakrájet a z každé strany opéct na másle na pánvi.