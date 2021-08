I když je eustoma trvalka, není odolná proti mrazu. U nás se proto pěstuje především jako jednoletka určená k řezu. Ve váze vám totiž tahle kráska vydrží nejméně týden, často dokonce až dva i tři. I proto je velmi oblíbenou řezanou květinou, která se používá do vázaných kytic, a to i těch svatebních. Vyšlechtěné zakrslé odrůdy jsou pak vhodné i jako pokojové rostliny.

Jak pěstovat eustomu v bytě?

Sehnat jícnovku v květináči není vůbec složité. Mají ji v každém větším květinářství, často ji koupíte i v různých hypermarketech. Cena se pohybuje už okolo šedesáti korun. Díky svým masivním šedo-zeleným listům, které silně voní po hrachových luskách, a nádherným zvonkovitým květům je velmi dekorativní. A pokud se o ni budete správně starat, bude zdobit váš byt celé měsíce.

Co tedy eustoma potřebuje? Důležité je světlé chladnější místo, dbejte ale na to, aby rostlina nebyla v dosahu přímých slunečních paprsků. Dobře snáší suchý vzduch, je tak vhodná například do paneláku. Velkou pozornost musíte věnovat zalévání. Jícnovka je háklivá jak na přemokření, tak na přeschnutí. Kořenový bal je ale třeba udržovat stále vlhký. Pravidelně je také nutné ji jednou za dva týdny přihnojit hnojivem pro kvetoucí rostliny. Jinak vám květy začnou žloutnout a předčasně opadají. Nedostatek živin se také projeví vyblednutím listů a růstem táhlých stonků. I při správné péči ale počítejte s tím, že po odkvětu už vám doma znovu nevykvete.

Eustoma: pěstování na zahradě

Pěstování na záhonku je snadnější. Jícnovka není příliš náročná. Potřebuje jen dobře propustnou kyselejší až neutrální půdu s pH mezi 6,0 a 7,0. Pokud je hodnota nižší, rostlina žloutne a kořenový systém se příliš nevyvíjí. Podobně jako v bytě i na zahradě eustoma vyžaduje světlé stanoviště, na které však přímo nesvítí slunce. Přihnojujte hnojivy na bázi dusíku a vápníku. Pozor na déšť, který může poničit květy.

Pokud chcete mít eustomu jako trvalku, musíte ji pěstovat v květináči nebo nějaké jiné nádobě a na podzim ji přenést dovnitř do domu či bytu, kde zimu přečká. Množit se dá semeny, která se vysévají na jaře, je to ale poměrně složité. Lepší je koupit si už předpěstované sazeničky.

Jícnovka může mít spoustu barev

Ať už se rozhodnete pro pěstování uvnitř nebo venku, vybrat si můžete z mnoha různých barev. I když původně měly květy jen modrofialovou až nachovou barvu, dnes se můžeme kochat desítkami barev a odstínů, které šlechtěním vznikly. Eustoma může být bílá, smetanová, zelinkavá, růžová, apricot, lososová, modrá i sytě fialová. Sehnat se dají ale dokonce i rostliny s žíhanými nebo dvoubarevnými květy. Ty navíc mohou být jednoduché nebo plné, malé nebo velké.

