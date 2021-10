Dýně Hokkaido, původem z Japonska, se během několika let stala jednou z nejoblíbenějších zelenin i u nás. Pozornost na sebe strhává obzvláště na podzim, kdy svou sytě oranžovou barvou dokáže rozzářit často už pošmourné dny. A protože nejen krásně vypadá, ale i výborně chutná, receptů na její zpracování najdete na netu či v kuchařkách spoustu.

Mezi nimi vede dýňová polévka, ale my jsme se tentokrát vydali jiným směrem a snažili se najít takové recepty, s jejichž pomocí dokážete z Hokkaida vykouzlit pokrm netradiční, neklasický a přitom chuťově nezapomenutelný. Všechny uvedené recepty jsme získali od uznávaných foodblogerů: Vyzkoušejte je a uvidíte, že si pochutnáte vy i všichni strávníci, které pohostíte.

Dýňová bruschetta

Autory tohoto receptu jsou manželé Kuba a Blanka, kteří jsou podepsáni pod foodblogem Kublanka vaří doma.

Co budete potřebovat:

1 malou dýni Hokkaidó

několik větviček tymiánu

čerstvě mletý černý pepř

sůl

2 lžíce olivového oleje

Na bylinkovou ricottu:

250 g ricotty

2 lžičky najemno nasekané hladkolisté petrželky

2 lžičky najemno nasekané pažitky

2 lžičky čerstvých lístků tymiánu

1 stroužek česneku, utřený

sůl

čerstvě mletý černý pepř

Na podávání:

ciabattu nakrájenou na plátky

1 stroužek česneku na potření

velkou hrst rukoly

nahrubo nasekané vlašské ořechy

Postup

Pečicí troubu předehřejte na 200 °C. Dýni Hokkaidó zbavte slupky, rozpulte, lžící vydlabejte jaderník i se semínky a nakrájejte ji na kostičky. Nakrájenou dýni rozložte na plech vyložený pečicím papírem, posypejte lístky tymiánu, osolte, opepřete a zakápněte olivovým olejem. Vše rukama promíchejte tak, aby byl každý kousek dýně ochucený. Pečte v předehřáté troubě zhruba 20–30 minut dozlatova. V polovině pečení dýni promíchejte. Mezitím promíchejte ricottu s najemno nasekanými bylinkami a utřeným česnekem. Podle chuti osolte a opepřete. Jakmile je dýně hotová, opečte plátky ciabatty v topinkovači dokřupava. Opečené plátky chleba potřete stroužkem česneku, bylinkovou ricottou a poklaďte pečenou dýní. Na závěr dozdobte rukolou a posypejte nahrubo nasekanými vlašskými ořechy. Ihned podávejte.

Dýňové Hokkaidó burgery

Že dobré burgery nemusí být jen masové, vás snadno přesvědčí Kaya Kounová Roubíčková, jejíž recepty najdete na foodblogu S vášní pro jídlo.

Co budete potřebovat:

(uvedené množství je na 4 porce)

400 g dýně Hokkaidó

5 stroužků česneku

trochu oleje

2 půlky sušených rajčat v oleji

pár lístků čerstvé bazalky

30 g strouhaného parmazánu

1 vejce

strouhanku

150 g zakysané smetany

sůl

rukolu

housky na burgery

Postup:

Nejdříve je třeba Hokkaidó předpéct: Na plech vyložte plátky dýně a stroužky česneku, vše zakápněte olejem a dejte péct do trouby na 200 °C dozlatova. Upečenou a zchladlou dýni rozmačkejte vidličkou na kaši, česnek zatím dejte stranou. Do mísy k dýni přidejte nakrájená sušená rajčata, nasekanou bazalku, parmazán a vejce. Trošku osolte a dosypejte strouhankou tak, aby se daly vytvarovat karbanátky, které se nebudou lepit. Dýňové burgery pak nechte v lednici ztuhnout a na troše oleje je potom opečte z obou stran dozlatova. Na omáčku promíchejte zakysanou smetanu s vyloupanými upečenými stroužky česneku a trochou soli. Burgery vložte do rozkrojených a na řezu opečených housek, zakápněte je omáčkou a navrch přidejte rukolu.

Dýňový bulgur s balkánským sýrem

Bulgur patří mezi zamilovaná jídla Míši z Ostravy, jejíž kuchařské umění můžete sledovat na foodblogu Cooking with Šůša. Vyzkoušejte, jak bude chutnat kombinace dýně, balkánského sýru a sladkých brusinek.

Co budete potřebovat:

150 g špaldového bulguru

1 malou dýni Hokkaidó

balkánský sýr

hrst brusinek

hrst opražených slunečnicových semínek

olivový olej

sůl

Postup:

Bulgur uvařte dle návodu v mírně osolené vodě doměkka. Dýni vydlabejte a nakrájejte na menší kousky, které umístíte na plech vyložený pečicím papírem. Vše pokapejte olivovým olejem, posypejte hrubozrnnou mořskou solí a pečte v troubě vyhřáté na 180 °C doměkka. Upečenou dýni nakrájejte na kostičky, smíchejte s uvařeným bulgurem, brusinkami a balkánským sýrem. Ochuťte solí a před podáváním posypejte opraženými slunečnicovými semínky.

Kořeněné dýňové latté

Na Míšině foodblogu můžete najít i recept na dýňové latté, o němž říká: „Teď na podzim se to v kavárnách hemží dýňovými specialitami, mezi které patří i dýňové latté. Bohužel v kavárnách používají na jeho přípravu přeslazený dýňový sirup, který přebije veškerou chuť kávy. A tak jsem se rozhodla si tohle latté připravit doma.“

Co budete potřebovat:

2 lžíce dýňového pyré

1/2 lžičky vanilkového extraktu

1 lžičku kokosového cukru nebo sušené třtinové šťávy

špetku muškátového oříšku

špetku mletého hřebíčku

špetku skořice

špetku mletého nového koření

rostlinné mléko

silné espresso

Postup:

Dýňové pyré dejte do malého kastrůlku, přidejte vanilkový extrakt, koření, cukr nebo třtinovou šťávu, cca 50 ml rostlinného mléka a vše zahřívejte na mírném plameni 10 minut. Připravenou směs přelijte do vyššího hrnečku, přidejte uvařené espresso a vše dolijte našlehaným mlékem. Nejlepší zkušenosti má Míša se sójovým mlékem, které se dá hezky napěnit. Vršek posypejte mletou skořicí a dýňové latté můžete podávat.

Pečená dýně s medem a ořechy

Na dýních je skvělé, že se z nich dají připravit jak slaná, tak i sladká jídla. Na závěr vám tedy přinášíme onu pověstnou sladkou tečku, dobrotu, kterou si můžete dopřát třeba v kombinaci s dýňovým latté. Jednoduchý bulharský recept nám představuje Lucie Arichteva z Pěkně vypečeného blogu.

Co budete potřebovat:

1 ks dýně Hokkaidó

100 g neloupaných mandlí – lehce nasekaných

100 g vlašských ořechů – lehce nasekaných

5 lžic tekutého medu

40 g rozpuštěného másla

přibližně 1/2 lžičky himálajské soli

přibližně 1/2 lžičky sušeného tymiánu (můžete dát i méně, dle chuti)

Postup:

Horkovzdušnou troubu předehřeji na 180 °C a připravím si větší zapékací mísu. Dýni umyji, vydlabu semínka a nakrájím ji na klínky. Všechny ostatní ingredience – mandle, ořechy, med, sůl, tymián a máslo – smíchám dohromady. Do zapékací mísy rozložím klínky dýně a na ně připravenou oříškovou směs. Peču na 180 °C 15 minut, poté stáhnu stupně na 165 a peču dalších 30 minut. Během pečení jsem dýně několikrát polévala máslem a medem, který při zapékání stekl do mísy. Při pečení zohledněte zkušenosti s vlastní troubou, dýně hlídejte a v případě potřeby ke konci nadkryjte alobalem, aby se nespálily.