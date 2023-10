Barvy závěsů dokážou mnoho. Držte se světlých odstínů, co nejvíce průsvitných – to do místnosti vpustí více světla a světlejší místnosti vždy vypadají větší. Pokud si nemůžete dovolit průhledné závěsy, vsaďte na stejné barvy, jako mají vaše zdi.

Světlo přicházející do místnosti můžete nasměrovat do tmavého kouta tak, že na vhodné místo pověsíte zrcadlo. Naštěstí je na trhu tolik druhů a typů zrcadel, že skutečně najdete to pravé do každé místnosti.