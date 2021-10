Proč upřednostnit přírodní materiál

Památka věrných zemřelých se slaví už od desátého století 2. listopadu, den po Všech svatých. Většina lidí v tuto dobu navštěvuje hroby, kde leží jejich blízcí, a snaží se je vyzdobit.

Protože ale zdaleka ne všichni znají symboliku svátku, spočívající v přesvědčení, že život smrtí nekončí, na hroby kladou umělohmotné dekorace namísto živých či sušených květin.



Slaměnky patří k nejkrásnějším druhům rostlin vhodným k sušení

Pokud se rozhodnete v rámci tradice pro přírodní materiál, představuje jednu z možností slaměnkový věnec. Jeho velikost záleží na vás, platí tu však přímá úměra: čím menší hrob, tím menší věnec a naopak. Nepřehánějte to ani s kombinováním různých barev slaměnkových květů.



Při správném sušení si květy zachovají intenzivní barvy

Stačí jen pár pomůcek

Pro práci budete potřebovat jako základ polystyrenový věnec – pro náš účel se hodí velikosti o průměru 15, 20, 22 či 25 centimetrů. Seženete je v jakémkoli zahradnictví, květinářství, hobbymarketu či na tržnici (někdy je nabízejí i drogerie), takže je snadné porovnat si ceny.



Polystyrenový věnec použijte jako základ

Květy slaměnek, respektive smilu listenatého (Helichrysum braceatum), jak zní oficiální název této původem australské rostliny, která se u nás pěstuje ve formě letničky, jste si buď vypěstovali a usušili, nebo je můžete koupit v květinářstvích, zahradnictvích či na trzích. Květy doma rozložte na stůl a rozdělte na dvě hromádky, jak doporučuje Mirek Štefan z Prodejní zahrady InFlore .

Radí profesionál

Na jednu hromádku dávejte květy rozvité až překvetlé (k tvorbě věnečku se nehodí, protože po čase jim začnou vyletovat středy a květy samotné jakoby pelichají), na druhou poupata a květy jemně nakvetlé, které posléze použijete.



Plně rozkvetlé květy na věnec nedávejte, nevydržely by na něm pěkné

Rozehřejte tavnou pistoli (jejich výběr je bohatý, záleží na vás, kolik do ní chcete investovat; nejlevnější se dá pořídit už za sedmdesát korun) a jednotlivé květy postupně přilepujte jeden vedle druhého. Začněte spodní řadou a snažte se, aby na sebe květy těsně navazovaly a nebyl pod nimi vidět bílý polystyren. Pokud nemáte tavnou pistoli, slaměnky lze připevnit i obyčejnými špendlíky. Jen pozor na prsty, vemte si náprstek.



Tavná pistole usnadní práci

Vhodnější je použít do spodních řad větší květy a do horních si nechat ty drobnější. Věnec může být jednobarevný i vícebarevný. Při použití několika barev lze postupovat různými způsoby. Dobře vypadá, když slaměnky tvořící vždy jednu kružnici mají stejnou barvu a stejně tak stejnobarevná řada (či řady) napříč polystyrenovým kroužkem.



Věnec může být i vícebarevný, ale nepřehánějte to



Postupujte zvenčí dovnitř

Až květy pokryjete celou vnější část základu, je třeba pokračovat stejným způsobem i uvnitř kruhu. Potom už stačí připevnit barevně sladěnou stuhu (často má na sobě nápis Vzpomínáme), k tomu vám budou stačit čtyři špendlíčky. Ty do polystyrenu zastrčte ze spodní strany věnce, aby nebyly vidět.



Dílo je téměř dokončeno



Nezapomeňte ještě na stuhu



A je hotovo

Tip redakce Slaměnky se dají použít i do aranžmá, jimiž si ozdobíte domácnost. Zkuste si z nich podle našeho návodu v článku Slaměnkové kratochvíle vytvořit svícen, dekoraci na zeď či zavěšovací koule. Všechny tři výrobky mohou být také krásným vánočním dárkem.

Plány na jaro: jak si vypěstovat vlastní materiál

Pokud vás slaměnkové tvoření začne bavit, nezapomeňte si příští rok vypěstovat vlastní materiál! Začátkem jara si kupte semínka a během měsíce března či dubna si v truhlíku za oknem nebo ve skleníku či pařeništi předpěstujte sazeničky. Výsev provádějte do substrátu určeného k tomuto účelu, rostlinky v něm snadněji zakoření.

Sazenice pravidelně zalévejte, ale vyhněte se přelití, které má za následek napadení krčků rostlinek houbovými chorobami. Padání klíčních rostlin může zahubit celou vegetaci!

Ven je vysaďte až v druhé polovině května po zmrzlých, jsou citlivé na mráz. Pro tuto činnost si vyberte den, kdy bude pod mrakem, protože prudké sluníčko by mohlo rostliny spálit.

Zvolit můžete i výsev rovnou na před větrem chráněný záhon s lehčí a propustnou zeminou (koncem dubna). Ten nejdříve odplevelte a prokypřete. Semena sejte mělce do řádků nebo do špetek, lehce je zasypte a přimáčkněte. Pokud to bude potřeba, slaměnky později protrhejte, aby se neutlačovaly.

Rostliny potřebují dostatek světla a zpočátku růstu i pravidelnou závlahu. Jakmile povyrostou, zvládnou i kratší proschnutí zeminy. Vysoké odrůdy se mohou vyvracet, protože letničky mají mělký kořenový systém. V tom případě k nim zatlučte kůly.

Vystihněte správný okamžik

Slaměnky sklízejte ve stádiu poupěte před otevřením zákrovu, když se otevřou první dva až tři kruhy suchomázdřitých listenů. Jejich květy totiž dozrávají ještě v průběhu sušení, a pokud sklidíte květ plně otevřený, během sušení se v něm vyvinou semena a květenství se rozpadne.

Tyto krásné rostliny samozřejmě nemusíte pěstovat jen kvůli sušení jejich květů: ozdobí záhony a nejrůznější nádoby, květy se stříhají i do vázy, kde poměrně dlouho vydrží.

